Onderzoek onthult: deze features zou elke auto moeten hebben

Als het aan de gebruiker ligt, moet elke auto deze features hebben. Andere features worden gemist als kiespijn.

Je hoort het de laatste tijd vaker: auto’s lijken steeds minder een leuk vervoersmiddel te worden en meer een soort rijdende smartphone waar de gebruiker erin zit omdat het moet. Toch is dat een vrij petrolhead-achtige manier om de situatie te bekijken. De realiteit is gewoon dat veel mensen auto’s echt als een nuttig item zien en de foefjes waarmee autofabrikanten de modellen uitrusten erg in de smaak vallen. Vandaar dat autofabrikanten niet stilzitten om de comfort-, veiligheids- en gemaksfeatures zo uitgebreid en goed mogelijk te maken.

Features in de auto

Het welbekende J.D. Power presenteert hun jaarlijkse onderzoek naar Tech Experience, oftewel hoe technologie en features in de auto ontvangen worden door de gebruiker. Welke feature is écht onmisbaar?

Met een vrij onaantastbare 93 procent is de keuze gevallen op dodehoekcamera’s. Steeds meer automerken introduceren technologie waar ergens in je scherm het beeld van je dode hoek voor je neus verschijnt middels een camera onder de spiegel. Hyundai en Kia laten bijvoorbeeld dit beeld zien als je richting aangeeft, wat bij een strookwissel op de snelweg erg handig is. Officieel kunnen we niet afraden om nog een keer snel over de schouder te kijken, maar de camera kan dat beeld aardig nabootsen. 74 procent van de ondervraagden zegt dat het zeer wenselijk is om deze feature in hun volgende auto weer te hebben. Ook zegt J.D. Power dat auto’s zonder deze feature gemiddeld langer onverkocht op het dealerterrein staan.

Smart wordt smarter

Een andere serie features die een opmars maakt: ‘slimme technologie’. Dat klinkt vaag, maar daarmee wordt eigenlijk alles bedoeld wat de auto zelf regelt. Als voorbeeld wordt climate control genoemd waar de auto steeds meer op maat kan regelen, van de perfecte temperatuur op elk moment tot zelfs de geur in de auto. De ondervraagden zijn steeds positiever over dit soort automatische systemen, waardoor steeds minder mensen de systemen onhandig vinden of zelfs niet automatisch willen laten regelen. Ook bemerkt J.D. Power dat de toenemende handigheid van alles automatisch kunnen regelen zorgt voor een daling in de frustratie die gebruikers ervaren door alle bediening in een onhandig menu in het touchscreen te stoppen. Je hoeft immers bijna nooit meer aan het bedieningspaneel te zitten.

Auto-betalingen, tot op zekere hoogte

We blijven het maar hebben over auto-abonnementen, maar betalingen in het scherm van de auto is 62 procent van de ondervraagden wel voor te prikkelen. Al blijft het bij relatief eenvoudige zaken. Zo zijn mensen tevreden over apps waarmee je kan betalen voor parkeren, opladen en tolwegen via het scherm in je auto. Volgens J.D. Power moet het ook bij dit soort zaken blijven om betalingen in de auto succesvol te maken.

Floppers: ADAS, biometrische gegevens en autowassen

Wat er minder scoort: de welbekende ADAS-systemen waarvan velen inmiddels verplicht zijn in de EU. Alles wat helpt met de bestuurder monitoren qua oplettendheid wil nog wel eens tegenwerken in plaats van meewerken. De ondervraagden zijn er niet unaniem enthousiast over. Ook zaken waar je biometrische gegevens voor nodig hebt, zoals auto’s die vragen om authenticatie voor bepaalde zaken, werken niet altijd lekker volgens de gebruikers. En ten slotte een feature die kennelijk steeds meer auto’s introduceren: Car Wash Mode. Dan bereid je de auto voor op een ritje door de kras wasstraat en gaan alle ramen dicht en worden de ruitenwissers uitgeschakeld, onder meer. Volgens de ondervraagden is het idee leuk, maar zit het dusdanig verstopt in het infotainment dat het lang zoeken is, wat zelfs voor vertragingen in de rij zorgt.

Toppers qua merk

Ten slotte: wil jij de meeste innovatie in slimme features? Koop dan Koreaans. Volgens J.D. Power scoren Hyundai en Kia het hoogst in slimme features en Genesis het hoogst qua slimme features in het premium-segment. De Genesis GV80, Hyundai Santa Fe en Kia EV9 scoren allemaal hoog voor indrukwekkende features omtrent de Smart Key, dodehoekcamera en het one pedal driving-systeem van de EV9. Overigens vallen hier ook de GMC Hummer EV, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser en Sequoia in de smaak. Cadillac en Lincoln (niet relevant voor ons) maar ook BMW en Mercedes weten ook hoog te scoren qua innovatie in features, terwijl de onderkant van de lijst qua premium kandidaten toch Jaguar en Audi bevat. Daar lijkt, volgens de gebruikers, de innovatie een beetje stil te staan.