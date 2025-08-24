Dit smaakje van de VW Golf was er niet eerder (maar komt nu wel)

Volkswagen komt met een nieuwe versie van de Golf en eigenlijk verbaast het ons dat die er nog niet eerder is geweest.

De Volkswagen Golf-voedselketen is uitgebreid met vele smaakjes waaruit je kan kiezen. Tegelijkertijd is het allemaal erg simpel. Alle standaard Golfs met TSI-, TDI- en Hybrid-benamingen zijn de ‘verstandige’ uitvoeringen. Voor de liefhebber begint het met de GTE, die de hybride power iets opvoert om wat sneller te zijn. Je hebt/had de GTD, waar Volkswagen iets meer pit uit een TDI haalt en hem bijna GTI-esque aankleedt. Daarover gesproken: GTI is de klassieker, de naam die Volkswagen al sinds het begin van de Golf gebruikt voor een voorwielaangedreven sportversie. En sinds de Golf IV zit daar nog één ultieme variant boven: de Golf R(32). Vroegâh met zescilinder en vierwielaandrijving, maar sinds de Golf VI is het een vierwielaangedreven versie met meer pk dan de GTI.

Volkswagen Golf R

Concreet betekent het met de huidige Volkswagen Golf ‘8.5’ dat de GTI het houdt bij 265 pk, terwijl de Golf R de 2.0 TSI-motor gebruikt om 333 pk op de weg te zetten. Opvallend is wel dat het daar altijd bij gebleven is. Daarmee bedoelen we: kijk eens hoe veel speciale derivaten er zijn (geweest) van de Golf GTI. Op basis van de laatste twee Golfs heb of had je de GTI TCR, GTI Clubsport of Clubsport S en verschillende ‘Edition’-modellen die x aantal jaar Golf GTI vieren. En dat was niet allemaal uiterlijk vertoon, vaak wordt de performance dan ook aangescherpt. En van de R? Heb je de Golf R. Punt. Oké, vooruit: je hebt de Edition 20 voor twintig jaar R en de Edition 333 gehad in een kek kleurtje. Maar die hadden dezelfde specs. Er is nog nooit een Golf R geweest waar Volkswagen het hele performanceplaatje drastisch herziet.

Hete Golf R op komst

Daar kan nu verandering in komen. Terwijl Audi driftig test op de ‘Ring met wat waarschijnlijk de RS 3 GT wordt, is Volkswagen ook aldaar aan het testen met een Golf R-prototype. En dit keer lijkt het alsof ze het niet gaan laten bij een kek kleurtje en wat marketing. Nee, het prototype lijkt dit keer wat meer aanpassingen te krijgen. Zo valt een nieuwe voorbumper op, waarachter een grotere radiator zich verschuilt. Ook vallen enorme koelgaten in de motorkap op, die passen bij het beetje extra wat deze Golf-versie kan bieden.

Wat er precies getest wordt, is nog niet bekend. Speculatief wordt vermeld dat het zou gaan om een nieuwe limited edition met 350 pk, 17 meer dan de huidige Golf R. Da’s wel veel bombarie voor weinig extra pit. De naam ‘Golf R Clubsport’ wordt ook genoemd door verschillende media die het prototype behandelen, waarmee wellicht de focus ligt op de circuitperformance van de Golf R.

Nu de Volkswagen Golf IX weer een keerpunt lijkt te worden, stevent het Duitse merk wellicht af op een afscheidsmodel voor de Golf R. Waarmee we toch ons hart vast houden dat het niet voor altijd klaar is met de performance-variant van de Golf.