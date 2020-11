Porsche Taycan drift Guinness World Records boek in - Autoblog.nl

Naast lage bijtelling is ook driftbaarheid blijkbaar een voordeel van de Porsche Taycan.

Taycan in Guinness World Records

Op de Hockenheimring in Duitsland verbrak Porsche met de Taycan het record ‘langste drift voor een elektrisch voertuig’. Je wist waarschijnlijk net als wij niet dat dit record bestond. Maar de Taycan komt er mee in het volgende Guinness World Records boek.

De Nederlandse Porsche-instructeur Dennis Retera wist op de 200 meter lange baan van het Experience Center op de Hockenheimring 210 ronden af te leggen terwijl hij 1 drift volhield. Dat duizeligmakende huzarenstukje kostte hem 55 minuten. Al met al bijna goed voor een marathon afstand. Want met gemiddeld 46 km/u legde hij 42,171 kilometer af.

“Met alle stabiliteitsprogramma’s uitgeschakeld is het met een Porsche heel eenvoudig om een powerslide te maken”, vertelt Retera. “Zeker als de auto elektrisch is aangedreven en alleen achterwielaandrijving heeft. De Taycan beschikt over een hoog vermogen, terwijl het lage zwaartepunt en de lange wielbasis voor stabiliteit zorgen. De afstemming van het onderstel en de besturing staan garant voor een perfecte controle onder alle omstandigheden.”

De recordpoging vond plaats onder de supervisie van een officieel jurylid van Guinness World Records. De cirkel werd uitgemeten en met apparatuur werd in de gaten gehouden of de Porsche Taycan de drift ook volhield.

Niet het enige record van de Porsche Taycan

Het is duidelijk dat de Duitsers van Porsche nogal gelukkig worden van records want de Taycan heeft er meer op zijn naam. Tijdens een 24 uur durende endurancetest op het hogesnelheidscircuit van Nardò legde de auto 3425 kilometer af. Op de Nordschleife noteerde de Taycan een rondetijd van 7:42 minuten. En op het vliegveld van Lahr deed de auto 26 sprints vanuit stilstand naar 200 km/h.

Fun Fact: er zijn 53.000 verschillende records in het Guinness World Records boek opgenomen naast die van de Taycan. Elk jaar worden er 8000 nieuwe records gevestigd. Of dat een beetje verkoopt zo’n boek? Tot op heden zijn er ruim 143 miljoen exemplaren verkocht.