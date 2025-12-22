Onderzoekers waarschuwen: blijf weg van deze gevaarlijke crossover!

De nieuwe auto kreeg maar één ster na een crashtest.

Mede dankzij een rode Toyota Hilux staan Japanse automerken bekend om hun betrouwbaarheid. Niets zo veilig als een onverwoestbare auto, toch? Een van de Japanners doet zijn afkomst geen eer aan. We hebben het over de nieuwe Suzuki Fronx die bij een crashtest maar één ster kreeg en werd afgeraden door de testers.

De Fronx is het vervolg op de Baleno. Nederlandse Suzuki-fans kennen het model nog wel. Waar de Baleno ophield, is de Fronx elders ter wereld verder gegaan. In de zomer van 2025 kwam er een nieuwe versie op de markt die door de ANCAP is gecrashtest. De ANCAP is de Euro NCAP van Australië en Azië.

Het probleem van de Suzuki-crossover

De ANCAP heeft de crossover uitgebreid getest en is daarbij een groot gebrek tegengekomen. Een van de gordelspanners van een veiligheidsgordel achterin begaf het tijdens een frontale botsing. De gordel kwam ”ongecontroleerd” los waardoor de crashtestdummy achterin niet meer beschermd werd door de gordel. In dit geval knalde de arme dummy tegen de achterkant van de voorstoel.

Bij de crash raakte de dummy dus helemaal los en kon zo door de cabine vliegen. De crashtesters nemen dit niet voor lief en komen met maatregelen: ”Het falen van de veiligheidsgordel is zeldzaam en ernstig. ANCAP is van mening dat volwassenen en kinderen niet op de achterbank van de Suzuki Fronx mogen reizen totdat de oorzaak van het falen is vastgesteld en de nodige reparaties zijn uitgevoerd.”

Potentiële klanten kunnen beter afzien van de koop volgens de ANCAP totdat Suzuki heeft aangetoond dat het defect is onderzocht en verholpen. Voor zover bekend zijn er geen andere gevallen bekend van Suzuki-modellen met gebrekkige gordels.

Suzuki reageert

Volgens de Australische tak van het automerk is er direct geschakeld met het hoofdkantoor in Japan. ”Er is een grondig en gedegen onderzoek gaande en Suzuki zal alle nodige maatregelen nemen om onze veiligheidsnormen te handhaven en het vertrouwen dat onze klanten in ons merk stellen, te waarborgen”, zegt Suzuki Australië.

Mocht je toch gaan overwinteren in Australië of een ander land waar je een Fronx kunt huren? Vraag de verhuurder dan om een ander model!