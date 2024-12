Officieel: LPG is niet dood! Korting blijft.

Gas is om op te koken? Niet volgens de de Staten-Generaal!

Je hoort er niet meer zoveel over in Nederland, maar er rijden nog altijd mensen rond met zo’n ringtankje op de plek van het reservewiel. Daar gaat dan een aantal liter LPG in en voor je het weet is dat tankje leeg en sta je weer te tanken.

Op zich ook geen probleem als je niet meteen een werkende LPG pomp tegenkomt, want je hebt altijd nog benzine in de tank om nog wat verder te komen.

LPG straf

Rijden op LPG is een interessante casus. De brandstof ontstaat namelijk bij de verwerking van olie om brandstoffen te maken. Het is een restproduct wat vroeger (en in olieproducerende landen nog steeds) werd afgefakkeld.

Zonde natuurlijk, want als het zo brandbaar is kun je er vast nog meer mee. Dus werd het rijden op LPG bedacht. Omdat het een afvalproduct is lekker goedkoop aan de pomp en het blijkt ook nog eens heel schoon te verbranden. Dus ook nog beter voor het milieu.

Beter voor het milieu dus door de overheid gestimuleerd zou je zeggen? Nou is inconsequentie de Haagse politiek niet vreemd en dus krijg je straf voor de motorrijtuigenbelasting. Je betaalt juist meer, terwijl je minder uitstoot. Heel apart, maar oh zo logisch?! De overheid houdt gewoon niet van LPG, ze willen LPG al heel lang dood.

Hoe zit dat dan?

Toen LPG werd ontwikkeld bleek het wel erg goedkoop rijden. Dat beviel de gemiddelde Hollander natuurlijk wel, maar de overheid wat minder. Die liep inkomsten mis. Dus werd de houderschapsbelasting voor auto’s die op LPG rijden flink verhoogd.

Naarmate de technieken beter werden (G1 en later G2) en we bij de LPG-G3 (R115) installatie aankwamen, is er een korting op dat tarief beschikbaar gekomen. Ondanks de lage CO2 uitstoot en andere milieuvoordelen, betaal je nog altijd flink meer dan een auto die alleen op benzine rijdt.

LPG de nek omgedraaid

Waar vroeger hele volksstammen in ons land op LPG reden is het nu vooral populair in landen als Duitsland, Tsjechië en Italië. Die profiteren van de technologische ontwikkelingen die Nederlandse bedrijven als bijvoorbeeld Prins Autogas hebben bedacht.

Op dit moment rijden er nog maar zo’n 100 duizend auto’s op dit restproduct rond in ons land. Die krijgen 572 euro korting op (het hogere tarief van) de motorrijtuigenbelasting per jaar. Die korting zou per 1 januari 2026 worden afgeschaft en daarmee zou de brandstof wel eens de genadeslag kunnen krijgen in ons land.

Het idee van de Haagse bubbel is dat die automobilisten dan overstappen op een EV. In de praktijk zal het er echter eerder op neer komen dat de LPG-rijders de tank eruit laten slopen en weer lekker op de minder milieubewuste benzine gaan rijden.

LPG is niet dood!

Oftewel weer een leuk idee dat niet werkt. Dus diende Henk Vermeer van de partij voor boeren en buitenlui een amendement in bij de Tweede Kamer om deze onlogische maatregel terug te draaien. Met succes.

Daarna moest wel de Eerste Kamer ook nog akkoord gaan en dat is nu ook gebeurd en dus is de gehele Staten-Generaal het nu eens: LPG is niet dood! De korting mag blijven.