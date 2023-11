‘Oneven’ BMW typenamen zijn terug in 2023!

Niet netjes afronden op vijftallen, nee, BMW haalt een naam uit de goede oude nomenclatuur uit de mottenballen.

We hebben het er al vaak over gehad: BMW is hun mojo een beetje kwijt wat betreft typenamen. Op zich is de basisstructuur al sinds een paar decennia hetzelfde, maar heden ten dage zijn ze meer non-descript dan ooit. Het eerste getal staat nog voor het model en de letter achteraan staat nog voor benzine (i), diesel (d) of plug-in (e), maar de twee cijfers er tussenin geven een nogal vage indicatie die alleen logisch is als je de rest van de uitvoeringen ook kent.

Getallen

Vroeger was dat wel anders. Toen was het getal na het modelnummer vrijwel exact de motorgrootte. 518i was een 5 Serie met 1.8 viercilinder en de drie gradaties van zes-in-lijn (2.0, 2.3 en 2.8) maakten de 520i, 523i en 528i. Tegenwoordig betekent 520i een viercilinder en de 530i is diezelfde 2.0 liter grote viercilinder met meer pk. De zes-in-lijn van 3.0 liter groot is nu de 540i. 545e, wat vroeger waarschijnlijk de überdikke 4.6 liter V8 zou aanduiden, is nu een 3.0 PHEV. Ook heeft BMW ervoor gekozen dat bijna elke naam een vijftal is, dus geen gekke ‘niet afgeronde’ getallen meer. Wel overzichtelijk, niet helemaal fijn voor de BMW-puristen.

523i is terug!

Welnu, er is goed nieuws en slecht nieuws. Ons is ter ore gekomen dat er een nieuwe BMW 5 Serie G60 is die 523i heet! Het gaat om de 523d First Edition. Direct één nadeel: hij is voor Japan en enkel voor Japan.

Al mis je niet veel. De First Edition is, smaakvol dat wel (zo smaakvol als kan met de G60), samengesteld in wit of zwart met 20-inch M-velgen en optiekpakket zwart behalve de grille. Die laatste is ook nog eens verlicht dankzij BMW’s Iconic Glow.

Gewoon een ietwat dik aangeklede BMW 5 Serie dus, met wat voorgeselecteerde opties van BMW zodat je zelf geen keuzes hoeft te maken. Omgerekend vanuit yens gaat de BMW 523d First Edition 59.376 euro kosten. Een 523i is ook beschikbaar.

Nieuwe types?

Om even terug te komen: ja, 523d en 523i dus. Twee typenamen die we sinds de F10 niet meer hebben gezien, 523d zelfs toen al niet meer. Die naam is overigens niet uniek voor de First Edition, BMW Japan prijst de 523i en 523d gewoon aan als ‘de 5 Series’. Sterker nog: de 523’s zijn je enige opties op conventionele brandstof, je andere opties zijn de i5 eDrive40 en i5 M60.

Waarom BMW hun modellen zo noemt in Japan? Dat wordt eigenlijk nergens duidelijk. De viercilinder versies van de G30 heetten ook al zo. Als we een gok mogen doen: in Japan wordt net als in China erg veel gepatenteerd en wij kunnen ons voorstellen dat iemand de naam ‘520’ aldaar in bezit heeft. Dan maar 523. Renault liep tegen hetzelfde probleem aan met de Clio voor de Japanse markt, die naam had Honda al in bezit. De Renault Clio heet in Japan dan ook Renault Lutécia.

In ieder geval lijkt het ons meer dan zeker dat dit een plaatselijk dingetje is en dat wij niet hoeven te rekenen op een versie tussen de BMW 520i en 530e. Wel zouden wij er geen problemen mee hebben als BMW-typenamen weer ergens op slaan.