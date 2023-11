Autoblog Spot van de Week: BMW 635 CSi

Wat is er nog gaver om tegen te komen dan een 635 CSi? De raceversie!

Een categorie auto’s die vrijwel nooit voorbijkomt in deze rubriek zijn raceauto’s. Dat is ook vrij logisch, want die kom je nu eenmaal niet vaak tegen op straat. Toch wist @robertvh er eentje te spotten in het wild. Weliswaar op een trailer, maar ook dat telt als een spot.

Het gaat niet om zomaar een raceauto, maar om een heerlijke old school racer. Het betreft een BMW 635 CSi Group A. Althans, daar lijkt deze auto heel veel op. Of het daadwerkelijk een originele raceauto is durven we niet te zeggen.

De BMW 635 CSi was de opvolger van de legendarische 3.0 CSL in het European Touring Car Championship. De CSL reeg in de jaren ’70 de titels aan elkaar, onder andere met onze landgenoot Toine Hezemans achter het stuur.

Dat waren dus grote schoenen om te vullen, maar de 635 CSi deed het zeker niet onverdienstelijk. In 1981, 1983 en 1986 wist deze auto het European Touring Car Championship te winnen. Het was tevens de auto die de allereerste DTM-titel op zijn naam schreef, in 1984.

Onder de motorkap van de 635 CSi is uiteraard de 3,5 liter zes-in-lijn te vinden. In de raceauto is deze goed voor 290 pk en 350 Nm aan koppel. Dit is een fractie meer dan de M635 CSi, die 286 pk en 340 Nm levert.

De auto die hier op de trailer staat is voorzien van de ‘Original BMW Teile’-livery, waarmee je een kijkje krijgt onder de huid van de auto. Deze livery werd in 1986 gebruikt door Team Schnitzer, die dat jaar het European Touring Car Championship won met de 635 CSi.

Een E24 6 Serie is sowieso al heel gaaf om tegen te komen in Nederland en dat geldt helemaal voor dit exemplaar in race-uitmonstering (of deze nou echt racehistorie heeft of niet). De titel Autoblog Spot van de Week gaat deze keer daarom naar @robertvh!

Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje.

