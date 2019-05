Gelukskoekje! Mercedes wordt nog Chinezer

Oh lord won't you buy me, Mercedes-Benz.

Jaaaa, je denkt wellicht dat we het woordje ‘a‘ vergeten zijn in de subtitel, maar niks is minder waar! Waarom zou je namelijk genoegen nemen met ‘een Mercedes’, als je de hele toko kan overkopen? Zo ver is het overigens nog niet, maar naar verluidt wordt de oudste autofabrikant ter wereld wel weer wat Chinezer, nadat Li Shufu vorig jaar al voor opschudding zorgde door een kleine tien procent van de aandelen te verzamelen.

Shufu had eerder netjes gevraagd aan Daimler of hij een belang kon kopen, maar toen daarop negatief geantwoord werd, schafte hij de stukjes gewoon aan op de vrije markt. De grote man achter Geely werd daarmee plotsklaps de grootste aandeelhouder van het hele concern. Er is ook al een automotief wapenfeit uit deze ontwikkeling voortgekomen, want Geely gaat Smart redden. Vanaf 2021 rollen de kleine wagentjes als het goed gaat ergens van een loopband in China.

Dat laatste was op zich goed nieuws voor Daimler, maar de overname van aandelen door Shufu werd niet door iedereen omarmd. Daimler is ‘kwetsbaarder’ voor een potentiële vijandige overname dan BMW, waar broer en zus Quandt samen bijna de helft van de aandelen hebben. Ook bij VAG is het een family affair, daar de Porsche-Piëch clan 30,8 procent van de aandelen in handen heeft middels Porsche Automobil Holding SE. Wat het uiteindelijk uitmaakt wie of wat de aandelen van een bedrijf in bezit heeft blijft natuurlijk de vraag, maar velen zijn ongerust dat ‘onze’ iconische bedrijven ‘in handen vallen’ van mensen uit een ver land.

De laatste groep mensen zal niet blij zijn met het bericht dat ook Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) nu volgens Reuters van plan is vijf procent van de Daimler-aandelen over te nemen. De fabrikant zou daar reeds netjes toestemming voor gevraagd hebben bij ome Mao de Chinese overheid. BAIC en Mercedes zijn geen onbekenden van elkaar; de twee partijen bouwen al jaren auto’s via een joint-venture en Mercedes heeft 9,55 procent van BAIC’s aandelen in handen. Kennelijk zijn ze bij BAIC bezorgd dat Mercedes een nieuwe Oosterse liefde gevonden heeft in Geely en is de koop van aandelen deels bedoeld om het huwelijk met de Duitsers te redden.

Het verhaal gaat dat BAIC net als Shufu dat deed al bezig is met aandelen opkopen via de vrije markt. Mocht dat zo zijn, dan hebben ze echter nog een weg te gaan. Volgens het Duitse recht moet een partij het melden als het drie of meer procent van de aandelen van een publiek verhandeld bedrijf overneemt. Dat is nog niet gebeurd. Het taartstukje van vijf procent vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 2,7 miljard Ekkermannen. Mocht het zo ver komen, dan zal het niet lang duren voordat de S-Klasse geleverd wordt met stickers van een draak op de flanken.