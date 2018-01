Ongelukkige Audi kopt boom, krijgt begrafenis

We zijn hier vandaag samen...

Dat het slecht weer was vandaag had je waarschijnlijk wel gemerkt. Afgezien van daken met vliegambities en omvallende vrachtwagens zijn er natuurlijk ook genoeg hoge bomen die wind vangen. Zo ook in Driebergen, bij de IVA. Daar werd de lokale parkeerplaats deze middag geteisterd door omvallend groen. Via @jochemvdm kregen wij de tragedie uit eerste hand mee.

Nadat de storm eerder vandaag zorgde voor een landelijk code rood, kregen ze de gevolgen in Driebergen maar al te goed mee. De parkeerplaats, waarvan we weten dat hij normaal gesproken goed en zalig gevuld is, moest behoorlijk wat pijn doorstaan. Het kon dan ook haast niet anders dat er op een zeker moment een auto het leven zou laten. Van alle auto’s die de parkeerplaats sieren, was uitgerekend de kleine Audi A1 het slachtoffer van de harde windstoten.

Hoewel er in de omgeving her en der nog wat bomen omwaaiden, mogen we van geluk spreken dat er geen innige omhelzing was tussen een extreem dure auto en een fors stuk hout. Desondanks is het een tragische gebeurtenis, en bij deze willen we dan ook onze condoleances uitspreken.

R.I.P. Audi A1. (01-07-2011 – 18-01-2018)

Heb jij nog foto’s van de storm? Gooi ze op Autojunk!