Volvo XC70 (P3, 2007-2016) – occasion video & aankoopadvies

Volvo’s gaan lang mee, maar ze zijn ook lang op de markt. De XC70 werd net als zijn evenknie (V70) langer verkocht dan gebruikelijk is.

Pas na 9 jaar hard buffelen mocht de XC70 met pensioen en werd afgelost door de V90 Cross Country. Dat Volvo zo lang met het model kon doen, kwam door twee grotere facelifts in 2011 en 2013, plusdiverse kleinere updates tussendoor. Het lijstje met motoren is ook indrukwekkend lang, zodat het altijd weer goed zoeken is welke versie je als occasion-koper exact voor je hebt.

De V70 blinkt uit in comfort, veiligheid en ruimte, maar is niet de meest scherp sturende in zijn klasse. Wel was er een offroad broertje in de vorm van de XC70, die 6 cm hoger op de wielen staat en voorzien is van een wat ruiger uiterlijk. Als je verwacht dat de XC70 alleen met vierwielaandrijving geleverd is, dan heb je het mis. De XC70 was er namelijk ook als voorwielaandrijver.

Aanbod

Op AutoTrack is er volop keuze uit meer dan 300 exemplaren van de Volvo XC70. Voor rond de 10 mille heb je een exemplaar wat volgens Volvo fanboys net is ingereden, de teller laat dan zo’n drie ton zien. Voor exemplaren van zo’n twee jaar oud wil de dealer soms bijna 50 mille hebben.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De variabele kleptiming bij diesels kan vervuilen, gelukkig is het schoon te maken. De motor produceert dan een hoog kloppend geluid en mist trekkracht.

De vijfcilinder D5 heeft nog wel eens last van kapotte injectoren, de motor loopt dan op vier cilinders.

Een ander probleem bij de D5 is de bedrading van de nokkenassensor die een te krappe bocht maakt en kan doorslijten.

Bij alle diesels (maar vooral bij de oudere viercilinders en de vijfcilinder D5) kan bij het regenereren van het roetfilter brandstof in de olie komen, waardoor het peil tot boven het maximum kan stijgen. Zowel service-interval voor het roetfilter als olie moet strak aangehouden worden.

De D4 en D3 met nieuwe tweeliter viercilinder (VEA) heeft veel vervuilingsproblemen gehad met de EGR-klep. Er verschijnt een melding “beperkt motorvermogen” en een schildpadje op het dashboard. Soms lost opnieuw starten het probleem op, maar uiteindelijk moet de EGR-klep (en koeling) vervangen worden door een nieuwere versie. Controleer of dat al gebeurd is.

Automaten willen wel eens hakerig gaan schakelen – spoelen kan soelaas bieden.

Carrosserie en interieur

Onderstel

Draagarmrubbers: geen onbekende bij auto’s met wat meer ervaring, maar bij de XC70 lijken ze iets sneller te slijten. Let op bijgeluiden bij slecht wegdek.

Stuurinrichting is kwetsbaar bij vroege exemplaren. Knakkende geluiden bij grote stuuruitslagen zijn verdacht en dit is het beste te horen bij stilstand.

Elektronica

De elektrische ramen hebben er niet altijd zin in, dus controleer ze alle vier.

De elektronica is verder redelijk op orde, maar controleer wel alles op een goede werking.

Hoe recenter de XC70, hoe recenter het navigatiesysteem, bijvoorbeeld in 2012 is een belangrijke update geweest.

