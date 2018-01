Bentley gaat racen met de Bentayga

Jazeker, echte racepedigree voor deze edele Brit

De Bentley Bentayga (rijtest) is een enorm polariserende auto. Je haat de Bentayga of je hebt een Bentayga. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. Het is een enorm schaamteloze auto. Nergens probeert de Bentayga te verbloemen dat het een onbescheiden auto auto is. Prima gedaan: want de gemiddelde klant van deze auto wil ook geen bescheiden auto. Die willen indrukwekkend, veel chroom, veel leer en te grote wielen. Prima, regelt Bentley voor ze met de Bentayga. Gezien de verkoopcijfers een juiste keuze, met name voetballers zijn er gek op.

Voor de liefhebber blijft er weinig over om van te genieten, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. De Bentayga gaat namelijk meedoen aan een van de meest prestigieuze heuvelklim wedstrijden, namelijk die van Pikes Peak. Jazeker, de Opper-Ayatollah der Asobakken gaat daadwerkelijk sportief doen. Hoe is nog niet precies duidelijk. Bentley heeft nog niet veel vrijgegeven, alhoewel onderstaande afbeelding voldoende zegt:

Ok, 24 juni even vrij houden om te zien hoe een enorm logge SUV naar de top raast. De race-uitvoering van de Bentayga krijgt 8 pk minder vermogen dan de straatvariant: precies 600 pk. Het koppel van 900 Nm is wel gelijk. Waar Bentley waarschijnlijk de meeste tijd mee gaat winnen is het gewicht: waarschijnlijk wordt de hele auto gestript. Verdere details over de auto en wie ‘m gaat besturen wordt binnenkort bekend gemaakt.