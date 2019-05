Politie Audi in puin na achtervolging Hendrik-Ido-Ambacht

De auto raakte beschadigd maar, nog veel belangrijker: de agent in kwestie kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf.

Het leven kan zo simpel zijn. Wanneer een agent je een stopteken geeft, dan zet je de auto langs de kant en stop je. Helaas is er gespuis dat er anders over denkt en er vervolgens vandoor gaat. Dat gebeurde vanmiddag in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht.

Op de Noordeinde achtervolgde een agent een nog onbekende auto na het mogelijk negeren van een stopteken. Tijdens de achtervolging ging het fout. De agent botste op de achterkant van een Volkswagen Transporter die op dat moment over de Noordeinde reed. De verdachte wist te ontkomen, terwijl de agent in de zwaar beschadigde Audi achterbleef.

Aan de Teunis Stooplaan in het dorp was een verkeerscontrole gaande van de politie in samenwerking met douane en de belastingdienst. Er reden ook agenten rond in het dorp om auto’s die onderweg waren te controleren. Met dit laatste kwam de agent in kwestie de auto van de verdachte tegen.

Bij het ongeval raakte de politieagent gewond. Hij moest door een ambulance gecontroleerd worden. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Het was een flinke klap, want zowel de voorkant van de A6 Avant als de achterkant van de Transporter raakten zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Fotocredit: Media TV / Joey Bremer