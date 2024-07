Audi A8 met 6.3 motor in NL is niet eens zo heel duur

We vonden een Audi A8 met 6.3 motor in ons koude kikkerlandje.

De W12 motor loopt op zijn einde. De onnodig complexe en kostbare motorconfiguratie wordt in een paar bijzondere Bentley’s gemonteerd as we speak. Daarna is het over en uit. Gelukkig is daar altijd nog de occasionmarkt die je op de wenken kan bedienen.

In dit geval gingen we even kijken naar een W12 zonder Bentley eromheen. De motor is namelijk ook geleverd in diverse Volkswagens (Phaeton, Touareg), Audi’s (A8) en zelfs in de Spyker C12 (in Victor Mullers hoofd, niet op het asfalt). In bijna alle gevallen betreft het een W12 van zes liter. Maar niet in deze Audi A8, want hier ligt een 6.3 motor in.

Audi A8 met 6.3 motor

En met 6.3 bedoelen we een echte 6.3, niet zoals Mercedes vals speelt. In het vooronder ligt een 6.299 cc grote W12 die goed is voor 503 pk en 625 Nm. Dat zijn nog relatief bescheiden waarden voor een twaalfcilinder met zoveel slagvolume. Dat komt door het gebrek aan drukvulling: de motor is zuiver atmosferisch.

De prestaties zijn anno 2024 op zich keurig: van 0-100 km/u duurt 5,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op een snelheid exact tussen de 249 en 251 km/u. Zonder begrenzer schijn je overigens vrij makkelijk de 300 km/u aan te kunnen tikken.

Maar het gaat niet om pure prestaties. Het is de manier waarop zo’n twaalfcilinder zijn vermogen afgeeft. De minimale moeite en ultieme rust waarmee je voortgestuwd wordt. Dat is eigenlijk het ultieme comfort.

De eerste eigenaar heeft flink moeten bloeden voor al dat exces. De nieuwprijs in 2012 van een Audi A8 W12 quattro Lang was een niet misselijke 210.000 euro. Dat is nog zonder de opties.

Full options?

En potjandorie wat heeft de eerste eigenaar veel hokjes aangevinkt! Is ‘ie FULL OPTIONS!!1!? Nou, we zien zo snel niet iets dat mist. Wellicht dat er een oud Audi-verkoper of fanboy is die de omissie kan spotten. Maar een lederen dashboard, dubbel glazen dak, B&O-geluidsinstallatie, schermen achterin, uitgebreid houtinleg, speciaal Valcona-leder en dergelijke zitten er allemaal in.

Wat de auto niet heeft: een achterbank, dat zijn twee achterstoelen in dit geval. Uiteraard is de middentunnel bekleed met zacht leder want waarom niet? Oh wacht, er is geen koelkastje voor de Dom Perignon. In plaats daarvan is er een skiluik. Tja, dat zijn allebei opties die elkaar uitsluiten. Zo’n skiluik past natuurlijk wel bij de ultieme Audi met quattro-vierwielaandrijving.

We laten weleens vaker dit soort auto’s zien en meestal zijn zeer prijzig (PEPERDUUR) of hebben ze een half miljoen of meer gelopen. En dit geval geen van beide! Deze lange Audi A8 met 6.3 motor heeft namelijk slechts 85.790 km gelopen sinds 2012.

Dat is minder dan 7.200 km per jaar. De prijs valt reuze mee, gezien het gebodene: 29.990 euro. Zeker voor zo’n bijzondere auto in zo’n unieke configuratie is dat gewoon keurig. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Voordat je ‘m koopt, check hieronder even waar je op moet letten bij aanschaf van zo’n aluminium limo:

Uiteraard hebben we ook een rijtest. Check hieronder een heerlijk frisse @wouter die het gaspedaal van de W12 even goed intrapt:

Meer lezen? Dit zijn de twaalfcilinder limousines door de jaren heen!