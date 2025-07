Het aandelen mysterie achter het ontslaan van Christian Horner

Dat gerommel met aandelen de weg open heeft gezet voor het ontslaan van Christian Horner bij Red Bull staat vast. Het mysterie is echter nog wie de poppetjes zijn achter de machinaties.

Als een donderslag bij heldere hemel ontsloeg Red Bull afgelopen week Christian Horner. Dat betekent dat we nu weten voor welke teambaas Max Verstappen in ieder geval niet volgend jaar Formule 1 rijdt. Het was nogal een schok na twintig jaar trouwe dienst. Horner was de langst zittende van alle F1 teambazen…

Collega @nicolasr wist u al exact te vertellen waarom Horner ontslagen is. Maar we hebben nu nog wat meer achtergrond informatie zonder heldere duiding. Een en ander heeft te maken met de aandelenstructuur achter het F1 team. Daar is namelijk onlangs wat aan veranderd, wat het ontslag van Horner gefaciliteerd lijkt te hebben.

Het zit zo: bij het grotere bedrijf Red Bull, had Dietrich Mateschitz in principe 49 procent van de aandelen en mede-oprichter Chaleo Yoovidhya ook 49 procent. De oudste zoon van Chaleo, Chalerm, had echter de resterende 2 procent in handen. Daarom hadden de Yoovidhya’s in principe het meerderheidsaandeel in handen en het ultieme beslissingsrecht.

Er was vorig jaar al sprake van dat Christian Horner dikke mik was met Chalerm Yoovidhya. Die laatste had na het sterven van zijn vader inmiddels 51 procent van de aandelen in handen. Aanvankelijk zou Horner met steun van de Thaise zakenman zelfs een paleisrevolte hebben gepland. De teambaas zou zijn zinnen hebben gezet om net als rivaal Toto Wolff een deel van het team in bezit te krijgen en de ‘Oostenrijkse tak’ eruit te wippen. Dat ging uiteindelijk echter niet door.

Vervolgens kwam Horner in opspraak omdat hij achter een 35-jarige aanzat die Jos Verstappen ook leuk vond. De man werd vrijgesproken van machtsmisbruik, echter het was desalniettemin een gênant gebeuren, doordat privé-appjes van Horner uitlekten. Velen riepen toen op voor een al dan niet gedwongen vertrek van Horner, waaronder Jos Verstappen. Maar team Oostenrijk kon dat niet afdwingen, want Chalerm Yoovidhya bleef ‘zijn’ man steunen. Ondanks het vertrek van onder andere Adrian Newey, die geen zin had in dergelijke poppenkast op het werk.

Eind mei heeft Chalerm Yoovidhya echter het oude stukje van 2 procent van de aandelen verkocht. Daarmee houdt hij 49 procent over, net als de de zoon van Didi Mateschitz. Het waarom hiervan is niet duidelijk. Wellicht achtte men deze spreiding wenselijk. Hoe dan ook is het kleine stukje in handen gekomen van Fides Trustees SA, met zetel in Genève. Een gezichteloze, min of meer naamloze entiteit dus, in feite. Niemand weet wie er nu precies dit kleine doch cruciale stukje van de Red Bull taart bestiert *kuch*. Fides zegt daar alleen dit over, zoals men zou verwachten van een Zwitserse investeringstoko:

Clients are typically international high and ultra-high net worth families and individuals.

Ook Red Bull klapt niet uit de school:

Fiduciary solutions such as this are common in order to ensure long-term continuity in large, successful companies

Wél is dus duidelijk dat deze partij, in tegenstelling tot Yoovidhya, oké is geweest met het ontslag van Horner. De overdracht van de aandelen is naast door Yoovidhya tevens getekend door het drietal dat na de dood van Mateschitz de leiding van het bedrijf in handen kreeg. Te weten Franz Watzlawick (CEO), Alexander Kirchmayr (CFO), en -jawel- Oliver Mintzlaff. Yoovidhya ging in Oostenrijk onlangs nog joviaal op de foto met Horner. Dus het is een beetje de vraag of hij zich gerealiseerd heeft dat deze aandelenmove het einde van de teambaas ingeluid heeft.

Het is vooral die laatste die nu zijn zin gekregen lijkt te hebben. Verschillende bronnen typeren Mintzlaff als een manipulatief, ietwat glad baasje. Niet echt een alom geliefde man zullen we maar zeggen in ieder geval. Interessant is dat Oliver zich ook meermaals heeft uitgesproken voor verkoop van (een deel van) het raceteam. Dus wellicht is dat de volgende stap van deze man achter de schermen. We gaan het zien…maar niet voordat het door deze mannen in pakken in achterkamertjes gemachineerd is. Waarvan akte.