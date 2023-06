Two-Tone is aan lekkere comeback bezig

Check deze two-tone Roller! Als het subtiel is gedaan, is het zo mogelijk nog mooier.

Voor lange tijd waren autokleuren erg saai. Dat is natuurlijk niet helemaal de schuld van de fabrikanten, want mensen kiezen nu eenmaal een veilige tint. En waarschijnlijk hebben veel mensen dezelfde smaak en dat hoeft niet altijd beter, leuker of interessanter te zijn. Zo speelde Harry Styles gisteren in en volgepakte Amsterdam Arena, terwijl ondergetekende een paar meter verderop zat in de veel kleinere Ziggo Dome te genieten van de Wu-Tang Clan en Nas.

Maar even terug naar de kleurtjes. We zien telkens vaker gave voorbeelden van Audi Exclusive, BMW Individual, Porsche Manufaktur en Mercedes Manufaktur. Maar het echte werk gebeurt bij de Britten van Rolls-Royce. Daar is het niet erg dat de auto voor 40-50 kilogram aan lak erop heeft zitten.

Zolang het maar onberispelijk is. In dit geval springen ze in op de heersende trend van two-tone kleurstelling. Vroeger was dat af en toe al populair, maar het lijkt nu en comeback te maken.

Two-tone Ghost

Bij Maybach kun je een two-tone lak bestellen en ook de nieuwe BMW 7 Serie en i7 kun je in twee kleuren configureren. Ook de Rolls-Royce Ghost is er met two-tone kleurstelling. Deze speciale editie laat zien dat het ook heel subtiel kan zijn. De auto is samengesteld door Private Office Dubai, een speciale afdeling voor de vermogende klanten aldaar. Zevn maanden geleden werd deze toko opgericht en dit hun eerste product.

De auto is geïnspireerd op het ‘mystrieuze zand van Arabië’. Juist. De gebruikte kleuren voor de two-tone kleurstelling zijn Sunrise Sparkle en White Sands Bespoke. Het moet lijken op een zonsopgang in het midden-oosten en uiteraard moesten wij daar ook aan denken. Zelfs de ‘coachline’ is uiterst subtiel in de kleur Mocassin. De coachline is een met de hand getekende streep over de auto.

Interieur en motor

Het interieur is bekleed met ‘Grace White’-leder. Uiteraard is alles helemaal exclusief gemaakt met de sierlijsten, wederom in de kleur Mocassin. Oh, en mocht je je afvragen of die bijzondere hemelbekleding met sterrenhemel aanwezig is: jazeker. De auto in kwestie is ook nog eens een EWB, dus je kan lekker op de achterbank zitten en ervan genieten.

In technisch opzicht is het gewoon de bekende Ghost. Dus vind je onder de kap een 6.75 liter V12 met twee turbo’s, goed voor een hele hoop dorst, weinig geluid en een relatief laag vermogen van 571 pk, doch een hoog koppel van 850 Nm. In dit geval wordt er slechts 1 exemplaar gebouwd, maar uiteraard kun je bij Private Office Dubai terecht voor al je individuele wensen.

