Ontslagronde Alpine logisch: ‘Cadillac neemt boel over’

De ontslagronde van Alpine is verklaarbaar, ze maken plaats voor honcho’s van… Cadillac!!?!

Dat het al een tijdje aan het rommelen is bij het Alpine F1 Team, mag geen verrassing zijn. Nu gaat er enorm veel mis bij het team. Zo hebben ze supertalent Oscar Piastri niet op de juiste manier weten te strikken, waardoor hij overliep naar McLaren Racing. Fernando Alonso verliet op zijn beurt ook de Franse renstal ten faveure van Aston Martin Racing.

In beide gevallen pakten deze keuzes goed uit. Daarnaast hebben diverse hoge heren het Franse team in korte tijd moeten verlaten. Denk aan Cyrill Abiteboul, Laurent Rossi, Alain Prost, Otmar Szafnauer en Alan Permane. Allemaal konden ze voortijdig een account aanmaken op Monsterboard.

Effect ontslagronde Alpine

Of het allemaal effect heeft? Bwoah, niet echt. Er zit bij het team echt iets flink mis en dat los je niet op door alleen maar mensen te ontslaan natuurlijk. Luca de Meo, de grote baas van Renault, schijnt het helemaal gehad te hebben met de miljoenenverslindende operatie. Nu levert de F1 ook heel veel op aan exposure en kun je er ook geld mee verdienen. De FOM verdeelt de behaalde winsten gedeeltelijk uit aan de teams.

Alpine is een fabrieksteam dat consequent in de middenmoot presteert en eigenlijk kan dat niet. Dus hoe nu verder? Nou, daar heeft Marca antwoord op. Cadillac staat namelijk klaar om de boel over te nemen, aldus de Spaanse krant. Het is geen geheim dat het team van Andretti al langere tijd de F1 in wil. Op deze manier kan Cadillac instappen met een Amerikaanse partner. Een win-win situatie. F1 is in de Verenigde Staten groter dan ooit, dus daar horen meer Amerikaanse teams en rijders bij.

Droomscenario

Het probleem is dat de andere teams niet zitten te wachten op een elfde team (waarmee dan het geld gedeeld moet worden). De combinatie Alpine-Cadillac is niet vreemd als deze klinkt. Al begin dat jaar gaf Alpine aan dat ze maar wat graag hun motoren leveren aan Andretti als ze de sport zouden toetreden. Toen zou het er nog om gaan dat het het elfde team zou worden.

Het zou een droomscenario zijn voor alle partijen. Alpine is in één klap af van het F1 team, terwijl Andretti de complete infrastructuur kan overnemen van het team uit Enstone. Andretti en Cadillac willen uiteraard veel van hun eigen mensen neerzetten, voornamelijk op de topposities. Die worden dus nu vrijgemaakt door iedereen te ontslaan en tijdelijk te vervangen met een interimmer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Via: Marca