Ontspoorde rijschoolhouder krijgt gebiedsverbod, dumpt dochters en geeft wokies de schuld

De ontspoorde rijschoolhouder des doods laat weer van zich horen. Man, man, man.

Je weet dat je lekker bezig bent als men bij het woord ‘rijschoolhouder’ denkt aan die maffe meneer uit Enschede. Jullie zijn vast wel bekend met de situatie. Een rijdschoolhouder wordt afgeserveerd door het CBR. Hij is het er niet mee eens en gaat andere rijscholen irriteren door bij examens vlak erachter te gaan rijden.

En kijk, negen van de tien keer is het een jong persoon van onder de 20 die aan het afrijden is. Dan is het toch supercreepy om als volwassen vent een jong persoon te gaan stalken. De ex-rijschoolhouder houdt gewoon zijn kleding aan hoor, maar het blijft natuurlijk raar gedrag.

Ontspoorde rijschoolhouder

Dat vindt de Burgermeester van Enschede ook. Die geeft de oud-rijschoolhouder namelijk een gebiedsverbod. De man uit Neede mag nu niet meer in de buurt komen van het examencentrum van het CBR in Enschede.

Enkele weken was het weer zover. Het CBR moest toen drie eindexamens afbreken omdat de oud-rijschoolhouder de lesauto’s strak aan het volgen was. Daarmee staat de teller – aldus RTV Oost – op 181 gedupeerde kandidaten. De oud-rijschoolhouder heeft als doel waarschijnlijk om heel erg irritant te zijn, waarin hij uitstekend slaagt.

De oud-rijschoolhouder laat ook van zich horen. Hij zegt volgens de NOS de uitspraak van de burgermeester te respecteren, maar dat hij wel de randjes van het verbod gaat op zoeken. Wat moet dit een enorm leuke man zijn.

Familie de klos, alles ligt aan de wokies

Maar het wordt erger. Want de ontspoorde rijschoolhouder in kwestie laat nu ook zijn familie erdoor kapot gaan. Zijn dochters hebben namelijk geen contact meer met hem. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze een voorwaarde hebben. Contact is mogelijk als hij stopt met die rare praktijken. That’s it!!! Dus we hebben hier te maken met een meneer die het stalken van adolescenten verkiest boven het contact met zijn eigen kroost.

Uiteraard ligt ook dat aan de wokies. De gehele maatschappij is volgens de rijschoolhouder des doods ’te woke geworden’. Door die woke samenleving heeft de huidige directie een groot voordeel, want ze zijn ‘allesbehalve integer’ en hebben ‘genoeg te verbergen’. Je zou denken dat dit een slechte soap is. Een aflevering waar de schrijvers van Goede Tijden Slechte Tijden van dachten: “Dat is wel heel vergezocht.”

Enfin, het hele stuk van de verwarde man kun je HIER lezen. Tip aan het CBR: laat gewoon een extern bureau een onderzoek doen. Kost minder dan een penthouse in Scheveningen of een scharrel in Meppel en dan ben je overal vanaf af, behalve de soapschrijvers. Die kunnen hier wel 48 afleveringen van maken.