Citroën C3 Aircross is nog steeds HEEL goedkoop na broodnodige upgrade

Net wat de verlengde crossover kon gebruiken.

Zou Citroën gedroomd hebben van de eerste plaats in het lijstje van bestverkochte auto’s van Nederland met de C3 en wat langere C3 Aircross? Wellicht wel, maar de Fransoos is genadeloos verslagen door een andere 3: de EV3. In een nieuw offensief op de Nederlandse EV-rijder bouwt Citroën het gamma uit met de ë-C3 Aircross Extended Range.

Citroën heeft het in het persbericht enkel en alleen over het XL-formaat van de elektrische C3. Of er later ook nog een gewone C3 met grotere actieradius komt, is dus niet bekend. Het motorvermogen blijft bij de ER-versie 113 pk.

Grotere actieradius

Het verschil zit hem enkel en alleen in de batterij. De basis-Aircross heeft een 44-kWh accupakket dat zorgt voor maximaal 306 kilometer aan rijbereik. Dat houdt natuurlijk niet over. De nieuwe batterij heeft een capaciteit van 54 kWh. Daarmee groeit de range met 94 kilometer naar precies 400 km.

Wat kost de Citroën ë-C3 Aircross Extended Range?

Net als bij de andere C3’s zijn er drie uitvoeringen: de You, Plus en Max. De prijzen van de versies met grotere batterij gaan allemaal met € 2.000 omhoog. Je betaalt dus ongeveer € 22,- per voor iedere extra kilometer range. De prijsstijging maakt dat de ë-C3 Aircross Extended Range nog net onder de 30k blijft.

De instappende You kost namelijk € 29.800. Hierbij heb je standaard een head-up display, cruisecontrol, parkeersensoren achter en een draadloos oplaadplatform voor de smartphone. Hij staat op 16-inch steelies en kan snelladen tot 100 kW. De Plus-versie kost tenminste € 31.900 en heeft onder andere een groter scherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. De topversie gaat voor tenminste € 34.000 en onderscheidt zich met een two-tone kleurstelling.