Renault zet Tesla-rijders voor aap met billboard

Ah, een ouderwetse automerk bitchfight op een billboard!

Het is 2009 als BMW en Audi in een reclame-oorlog terecht komen. Op billboards in de Verenigde Staten verschenen allerlei verwijten over en weer. Dat gevoel van nostalgie krijg ik een beetje bij deze nieuwe reclamecampagne van Renault. Lekker ouderwets narren, heerlijk!

Renault plaagt namelijk Tesla-rijders met de nieuwe Scenic E-Tech. Het gaat hier om een reclamecampagne in het Verenigd Koninkrijk. Middels een interactief billboard prijst Renault de nieuwe Scenic E-Tech aan.

Ongemakkelijk

Zodra een Tesla in de buurt van het billboard komt krijgt de boodschap een andere lading. De zin “This is awkward” valt in het groot af te lezen op het enorme scherm.

Oftewel: dit is ongemakkelijk. De zin is een verwijzing naar de specificaties van een Renault Scenic E-Tech en de Tesla Model Y. Op papier is de Renault de betere keuze. De actieradius is beter en de prijs is scherper. De E-Tech Long Range met achterwielaandrijving komt bijna 80 km verder dan een Model Y Long Range met vierwielaandrijving.

Renault vs Tesla

Britse media waren tijden tests enthousiast over de Franse elektrische auto. Renault grijpt dit nu aan om op deze grappige manier reclame te maken.

Voor de variatie zijn verschillende teksten te zien als een Tesla in de buurt komt. Naast “This is awkward” zijn ook de zinnen “Elong-ger” en “You’re probably good at other things” af te lezen op het billboard. Ultiem flauw? Misschien, maar een beetje prikken met een reclame mag best.

Renault heeft in elk geval succes met de campagne. Het billboard is te vinden in de buurt van een populair laadstation in Londen. Op sociale media gaat de campagne viraal op de platforms TikTok, Instagram en Facebook. Missie geslaagd dus voor de Fransen. Of de Tesla-rijders er ook om kunnen lachen? Vast wel.