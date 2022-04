Onverlaten zagen dak van gloednieuwe Land Rover Defender

Dat is me ook wat. Ben je de trotse eigenaar van een gloednieuwe Land Rover Defender, zaagt een stel onverlaten het dak er ineens af. Ben je lekker mee.

De nieuwe Land Rover Defender is een apparaat dat de meningen flink weet te verdelen. Ondergetekende is er helemaal gek op. Van alle SUV’s vind ik de nieuwe Defender het best gelukt. Hij is stoer, mooi, ruim, je kunt er iets mee in het terrein en het is -vooralsnog- iets anders dan wat de meeste mensen rijden.

Aan de andere kant heb je de hat0rz die het helemaal niks vinden. Die vinden het een aanstellerig apparaat dat de heritage van de oude verkwanselt, gekunseld is ontworpen en alleen wordt gereden door aandachtszieke Gooische vrouwen.

En dat mag in dit land. We mogen hier van mening verschillen. Al hebben de negatievelingen geen gelijk natuurlijk, maar dat spreekt voor zich. Als ik dan toch 1 minpuntje aan de nieuwe Defender moet opnoemen, je kunt hem niet als cabrio kopen.

Tot nu dan!

Heritage Customs zet de zaag in de Defender

De mannen (M/V/X) van Heritage Customs hebben namelijk besloten de zaag in het dak van de nieuwe Land Rover Defender te zetten. Zo ontstaat -volgens dit bedrijf dan- de eerste cabrioversie van de nieuwe Defender. Dit idee kwam na het -wederom naar eigen zeggen- succes van de dichte Defender die door hen werd aangepakt.

Een aantal van die klanten heeft ongezien de conversie voor hun Defender besteld. Lees even een gedeelte van het persbericht dat Heritage Customs naar ons stuurde, dan begrijp je direct waarom ze dat deden. Denken we.

De Heritage Customs Valiance Convertible is de ultieme uitdrukking van onze klanten. Die hebben hun ultra gelimiteerde, handgemaakte Defender met de elektrisch bediende softtop, Magic Metal-elementen en prachtig handgemaakt interieur geheel naar wens samengesteld. De convertible zal ook worden voorzien van onze Heritage Customs specifieke gesmede velgen en unieke exterieurdetails.

Oh ja, even voor de duidelijkheid, de cabrio is gebaseerd op de dichte Defender 90. De lange 110 kun je nog nog niet als open variant bestellen, maar wat niet is kan misschien nog wel komen.

En nu wil jij zeker ook zo’n open Defender

Na al deze lovende woorden en goud blinkende vooruitzichten over de nieuwe open Defender, wil jij er vast ook een. Dat kan, maar niet meer dit jaar. Ze gaan er bij Heritage Customs namelijk 5 bouwen in 2022, maar die zijn allemaal al verkocht. Wellicht is er voor 2023 nog een plekje vrij.

En dan wil je natuurlijk ook weten wat het je gaat kosten, om in zo’n Defender zonder dak te rijden. Nou, dat weten we niet, Heritage Customs doet daar geen uitspraken over. Feit is wel dat het geen goedkoop grapje gaat worden, een standaard dichte Defender kost al 108.120 euro. En daar moet dan de hele Heritage behandeling nog overheen.

Maar ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Ook financieel…