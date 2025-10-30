Onverwacht dikke coupé uit Stellantis-hoek maakt hebberig

Zet maar voor de deur. Ja toch, niet dan?

De nieuwste generatie Dodge Charger is een wat geplaagd model. Want elektrisch en voor de versie met verbrandingsmotor ben je aangewezen op zescilinders. Dat is toch niet wat bij een muslecar past? Mopar maakt het een beetje goed met de Moparized 2026 Dodge Charger SIXPACK Concept voor SEMA in Las Vegas. Enne, het is niet uitgesloten dat de V8 in de toekomst een terugkeer maakt naar dit model.

Dodge Charger SIXPACK

De basis is dus die nieuwe generatie Dodge Charger. Mopar zou Mopar niet zijn als ze er geen eigen draai aan zouden geven. Het resultaat is een coupé die toch wel heel erg hebberig maakt. Dat hebben de Amerikanen goed gedaan.

Allereerst die kleur: Stryker Purple. Een tint die kenners herkennen van de iconische Viper. Een prachtige kleur paars. De accenten zijn uitgevoerd in mat carbon. Deze details zijn terug te vinden op de de motorkap, splitter en achterspoiler. Dit is niet alleen gedaan voor de show, maar ook om wat gewicht te besparen en de luchtstroom te verbeteren. Extra brede fenders maken het geheel compleet. Het is net dat beetje spinazie wat de nieuwe generatie Dodge Charger nog niet had.

Onder die paarse kap schuilt de HURRICANE 3.0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s. Goed voor 550 pk. Mopar zelf voegde een cold-air intake en een roestvrijstalen cat-back uitlaat toe. Het is nog steeds geen roffelende V8 natuurlijk, maar een zes-in-lijn kan ook lekker klinken. Ook toegepast op dit concept is een verlaagd onderstel (-25 mm) en 21-inch Brass Monkey velgen met feloranje Brembo-remklauwen.

De stoelen zijn bekleed met Katzkin-leer in zwart en tan, met paars-oranje stiknaden die een mooi contrast vormen met de buitenkant. Verder koos Mopar voor aluminium pedalen, eigen vloermatten en een beschermde kofferbakvloer.

Mopar geeft hoop met de Dodge Charger SIXPACK. De nieuwe generatie kan er toch wel behoorlijk lekker uitzien. Zo’n zes-in-lijn met 550 pk is lekker, maar stiekem hopen we toch op een terugkeer van de V8. Want dat heurt bij zo’n muslecar. Toch?