Meest bizarre politieauto is eindelijk uitgeleverd

Zie je het Nederlandse politiekorps al in deze auto rijden?

Las Vegas is weer een stukje gekker geworden. En dat zegt nogal wat. De lokale politie heeft namelijk de sleutels gekregen van tien Tesla Cybertrucks. Dat het korps de bizarre Tesla’s zou krijgen was al in maart aangekondigd, maar nu zijn ze daadwerkelijk uitgeleverd. En krijgen we een eerste blik van de omgebouwde Cybertrucks.

Tuner Unplugged Performance heeft ze omgebouwd tot volwaardige politiewagens, compleet met zwaailichten, sirene en natuurlijk de nodige gadgets voor de lokale wetshandhavers. Check bijvoorbeeld die bullbar. De Cybertruck kan een flinke stoot uitdelen daarmee.

Tesla Cybertruck politieauto

Volgens de politie van Las Vegas is dit niet zomaar een gimmick. De Cybertrucks moeten vooral worden ingezet door de SWAT-afdeling, oftewel de jongens (en meisjes) die je liever niet aan je deur hebt. Sheriff Kevin McMahill verklaarde eerder dat de keuze voor de Cybertruck te maken heeft met zijn bijzondere constructie. De elektrische auto is zo stevig dat zelfs kogels tegengehouden kunnen worden, dat maakt ‘m ideal voor de SWAT.

Het project kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De tien exemplaren zijn namelijk gedoneerd door miljardair Ben Horowitz. Zijn schenking volgde op een incident op nieuwjaarsdag, toen een Cybertruck explodeerde voor het Trump International Hotel in Las Vegas. Daarbij kwam alleen de dader zelf om het leven. Horowitz wilde blijkbaar laten zien dat de Cybertruck ook een positieve rol kan spelen in de stad.

McMahill ziet de nieuwe aanwinsten niet alleen als praktische voertuigen, maar ook als een manier om de gemeenschap dichter bij de politie te brengen. Het is toch een echte aandachtstrekker. De reputatie van de politie is niet al de positief in de States, met de opvallende Cybertruck hoopt men het gesprek aan te gaan.

Wereldwijd duiken Tesla’s steeds vaker op in politiediensten. Amerikaanse korpsen gebruiken al Model 3’s en Model Y’s vanwege de lage operationele kosten en het onderhoudsgemak. De elektrische aandrijving biedt bovendien een stille, snelle acceleratie.

De Cybertruck is echter een ander beest. Las Vegas heeft overigens niet de primeur te pakken in de Verenigde Staten. Ook in Irvine maken ze gebruik van deze elektrische auto als dienstvoertuig.

Of de Cybertruck écht geschikt is als SWAT-voertuig, zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar één ding is zeker: met deze bizarre vloot trekt de Las Vegas Metro Police gegarandeerd de aandacht.

Fotocredit: Las Vegas Locally via X. Videocredit: Ben Schaffer via X