Oranje-speler raakt rijbewijs kwijt en krijgt flinke boete

Ook voor bekende voetballers gelden gewoon de verkeersregels.

Oranje-aanvaller Justin Kluivert mag meerijden met zijn teamgenoten training. De Bournemouth-speler is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na twee forse snelheidsovertredingen binnen drie maanden tijd. De Engelse rechter had weinig medelijden met de Nederlander, die bovendien een fikse boete kreeg opgelegd. Daarover berichten Britse media.

Justin Kluivert levert rijbewijs in

De 26-jarige Kluivert reed in januari met zijn Audi 71 mijl per uur (ongeveer 114 km/u) in een zone waar slechts 40 mijl per uur (64 km/u) was toegestaan. De voetballer had volgens zijn advocaat haast: hij zou op weg naar huis zijn geweest na een kappersbezoek, toen hij een paniekerig telefoontje kreeg van zijn hoogzwangere vrouw. Een begrijpelijke reden, maar niet genoeg om de rechter mee te krijgen.

Goed, te hard rijden. Het overkomt de beste zullen we maar zeggen. Kan gebeuren, door met het leven. Maar toen werd Kluivert in april opnieuw geflitst. Ditmaal reed hij in zijn Bentley 39 mijl per uur (63 km/u) in een 30-zone, opnieuw in Dorset, de regio waar hij woont. Twee overtredingen in korte tijd, bovenop de negen strafpunten die al op zijn Europese rijbewijs stonden. Dat was voor de rechter reden genoeg om in te grijpen, want blijkbaar was de voetballer hardleers.

Justin Kluivert werd een rijontzegging van zes maanden opgelegd. Daarnaast moet de Oranje-speler een boete van £1.332 betalen, plus £793 aan proceskosten. Alles bij elkaar zo’n 2.100 pond, omgerekend ongeveer 2.450 euro. Uiteindelijk kleingeld natuurlijk voor iemand die volgens de rechtbank “een gigantisch inkomen” heeft. De advocaat van Kluivert gaf toe dat zijn cliënt geen beroep kon doen op financiële hardheid, gezien zijn weekloon van zo’n 80.000 pond (ruim 93.000 euro). Er zijn weken dat ik minder verdien.

Met andere woorden: Justin hoeft geen crowdfunding te starten om zijn boete te betalen, maar zal het de komende tijd zonder zijn geliefde auto’s moeten doen. Zijn Audi en Bentley staan nu dus even stil, al kan je met zo’n weeksalaris ook wel een chauffeur in Bournemouth bekostigen.

De zoon van oud-international Patrick Kluivert heeft sinds zijn overstap naar Bournemouth in de Premier League een aardig seizoen achter de rug, maar dit incident werpt toch een schaduw over zijn imago. Nu op de blaren zitten en leren van de fouten. Volgende keer toch wat beter letten op die zware rechtervoet.