Onverwoestbare Junkyardracer gaat eindelijk onder het mes

Binnenkort is hij weer klaar voor de strijd.

Wie de activiteiten van Autoblog op de voet volgt, zal ongetwijfeld hebben meegekregen dat we al verschillende keren hebben meegedaan aan de Junkyardrace op Circuit Zandvoort. Wijzelf hebben sinds het begin al enkele barrels verteerd, maar een ander team dat al vanaf het begin meedoet, rijdt nog altijd in dezelfde, vrijwel intacte Honda Civic rond. Voor de nieuwste editie onderging de bolide van TotalCarConcept voor de eerste maal een ingrijpende beurt.

TotalCarConcept is van oorsprong een in Bleiswijk gevestigde garage. Het bedrijf, dat zich vooral gespecialiseerd heeft in de tuning van auto’s, bestaat als bijna vanzelfsprekend uit een groep petrolheads met een voorliefde voor snelheid en autosport. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de mannen die uiteindelijk besloten het eerste Junkyardrace-team van de garage op te richten, daarvoor zelf al actief waren met hobbyracen. Per toeval reden zij stuk voor stuk in Honda’s. Zodoende was de keuze snel gemaakt.

Sterker: in zekere zin werd hun uiteindelijke Junkyardrace-auto ze in de schoot geworpen. De Civic, die wordt aangedreven door een 90 pk sterke 1,5-liter motor, werd verkozen nadat een van de directeuren van het bedrijf de auto doneerde aan dit nobele doel. Ondanks het feit dat de wagen op dat moment al meer dan 320.000 kilometer achter de kiezen had, bleek de Civic allesbehalve de verkeerde keuze te zijn. De wagen heeft de eerste zes edities van de wedstrijd zonder al te veel problemen weten te doorstaan.

Pas na twee edities van de race moest het team (TCC1) aan de auto knutselen. Voorafgaande aan de Halloween-editie bleek de uitlaat enig onderhoud te vereisen, maar afgezien daarvan was olie verversen voldoende om de Civic op de been te houden. Deze betrouwbaarheid heeft het team door de jaren heen overigens geen windeieren gelegd, want het probleemloos kunnen doorrijden heeft verschillende hoge klasseringen opgeleverd in de klasse waarin het team uitkwam. Jammer genoeg komt aan alles een einde; in aanloop naar de zevende Junkyardrace moet de versnellingsbak eindelijk worden vervangen.

Helemaal uit de lucht kwam de reparatie niet vallen. Al sinds de vijfde Junkyardrace – waar de Civic de aandacht wist te trekken met zijn bizarre ‘Star Whores‘ livery – heeft het team de bak horen rammelen. Mettertijd werden de complicaties steeds groter, heftiger en zorgwekkender. Net als onze problematische Alfa Romeo 156, die op een gegeven moment een afscheidscomplex had met het vierde verzet, leverde de Honda Civic van TCC1 tijdens de zesde editie van de Junkyardrace de nodige versnellingsbakproblemen op. Volgens de teamgenoten “was bruut geweld tot nu toe de oplossing“. Daarnaast heeft de ploeg de uitlaat, evenals een enkel knipperlicht, inmiddels in zijn volledigheid moeten vervangen. De krachtbron, daarentegen, is vooralsnog compleet origineel.

Het eerste team van TotalCarConcept excelleert overigens niet alleen op het gebied van constante prestaties, ook voor wat betreft het ontwerp van de Civic hebben ze de afgelopen jaren puik werk afgeleverd. Het team heeft meerdere malen de prijs voor best versierde raceauto gewonnen. De wedstrijd zelf wonnen ze eenmaal in hun klasse. Twee andere edities sloten ze de Junkyardrace af als tweede in hun klasse.

Geïnteresseerd in de Junkyardrace? Komende maand is het weer zo ver! Op 9 november wordt de wedstrijd verreden op Circuit Zandvoort. Iedereen is welkom, entree is gratis.