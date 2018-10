Koopje: zwaar getunede Audi TT met vleugeldeuren!

Het zal ongetwijfeld niet de meest rendabele investering ooit zijn geweest.

Zo nu en dan sturen jullie ons tips waarvan we, nadat we ze bekijken, bijna uit de bureaustoel glijden. De tot in het kleinste detail aangepaste Audi TT (aankoopadvies) die we nu onder de aandacht brengen is hier zonder meer een haarfijn voorbeeld van.

De Audi TT, die stamt uit 2001, is door zijn eigenaar dusdanig aangepast, dat hij prima kan passeren voor een showmodel dat je op een tuningbeurs terug behoort te vinden. De TT heeft nieuwe verlichting gekregen aan de voor- en achterkant en is voorzien van een hoogwaardig audiosysteem bestaande uit verschillende grote speakers en subwoofers. De buitenzijde is waar de eigenaar de Audi tot in het kwadraat bij de kladden heeft gegrepen. Hier vinden we een stel Lamborghini-style vleugeldeuren van LSD en een reeks gigantische grote, glimmende velgen.

Voor wat betreft de binnenzijde van de Audi TT heeft de eigenaar eveneens niet ingehouden. Werkelijk iedere vierkante centimeter van het interieur van de coupé is gehuld in leer. De bekleding van de stoelen, de dakhemel, het dashboard, de deurpanelen: waar je ook kijkt, je zult er dierenhuid vinden.

Ondanks het feit dat zowel de buiten- als binnenzijde van de Audi TT ervoor zorgt dat het een spectaculaire, doch ernstig wanstaltige gewaarwording is, komt de techniek hiermee niet zozeer overeen. De krachtbron is namelijk gechipt van 177 pk naar ongeveer 210 pk. Daarmee is het niet bepaald een trage bolide, maar het laat toch iets van zich te wensen over. De bolide, die iets meer dan 183.000 kilometer achter de rug heeft, staat momenteel te koop voor 5.500 euro.

Met dank aan Werner voor de tip!