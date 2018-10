Autoblog advies: onverstandige auto voor 12.5 k

Kijk, het hoeft niet per se degelijk!

Vandaag behandelen we een aanvraag van Stefan. Meestal zijn de aanvragen voor de ‘eerste auto’. Je weet wel: daily’s. Auto’s die je dag in dag uit gebruikt. Stefan is op dit moment de trotse bestuurder van een Clio Renault Sport 172, maar hij is intussen echt wel toe aan een iets luxere, modernere en liefst snellere auto, met wat meer basiscomfort. Stefan krijgt binnenkort een auto van de zaak, dus het hoeft niet de meest zuinige auto aller tijden te zijn. Sterker nog: onderhoudskosten en verbruikskosten zullen Stefan, naar eigen zeggen, ‘een worst zijn’. Nu het nog kan, wil hij genieten van een lekker onverstandige auto in de weekenden. Overigens kan het voorkomen dat hij de auto ook zakelijk gaat inzetten zo nu en dan, dus het moet niet direct een heel schreeuwerige auto worden. Een getunede Nissan 350Z is geweldig, maar niet helemaal de bedoeling in dat opzicht.

Qua snelheid wil Stefan er niet op achteruitgaan, integendeel. Ietsje sneller is geen enkel probleem. Wel moet de auto aanzienlijk luxer zijn dan de Clio. Nu is dat niet heel erg moeilijk, maar (half-) lederen bekleding is wel iets wat hij graag wil zien op zijn nieuwe auto. Waar Stefan absoluut niet op zit te wachten zijn cabrio’s. Voor de rest maakt het niet zoveel uit, maar ein oben Ohne ist nicht im Frage. Qua kilometers absoluut niet meer dan anderhalve ton, het liefst mag het een stuk lager zijn en NAP. Tenslotte is een onderhoudshistorie vereist.

Stefan heeft ook wat variabele eisen c.q. voorkeuren. Het liefst wil hij een auto met atmosferische motor en een handbak. Echter, een goede turbomotor met karakter is toegestaan. Een automaat mag ook, mits het een modern item is met snelle reactietijden. Een Selespeed is iets waar Stefan absoluut niet op zit te wachten. Ook een ouderwetse koppelomvormer die 8 seconden bij de 0-100 km/u tijd toevoegt is een no-go. Qua merk is een Mercedes-Benz een absolute no-go. Voor de rest zijn alle opties mogelijk. De verdere wensen en eisen kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Clio 172 RS Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000, mag een paar (2-3) duizend meer zijn als het het geld waard is. Jaarkilometrage: 5.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Meer comfort, vermogen en iets mooiers Gezinssamenstelling: 1 persoon Voorkeursmerken /modellen: Alfa Romeo No-go modellen / merken: Mercedes, Abarth

Mis je wat door de No-Go’s?

Begeerlijke Mercedes coupé’s zijn er goed te vinden in dit budget. De C-Klasse Sportcoupé is eigenlijk een vreemde driedeurs hatchback. Ondanks enkele gave uitvoeringen (V6!) is het de moeite niet waard. De CLK (C209) daarentegen wel, in het budget zijn zelfs enkele CLK500’s te vinden van de tweede generatie. Dat is wel een bijzonder aantrekkelijke propositie. De CL is een geweldig cruiseschip, maar wellicht iets voor mensen die 25 jaar ouder zijn. Dus mis je iets? Eerlijk gezegd niet, alhoewel zo’n CLK 500 toch echt een absolute luxe-raket is.

Alfa Romeo GT 3.2 V6 Distinctive (937C)

€ 12.500

2005

65.000 km

Dit was je oorspronkelijke keuze en het is begrijpelijk waarom. Het is een beetje zo’n typische ‘laatste van zijn soort’ auto. Het is de laatste Alfa Romeo gebaseerd op de 147 en 156 techniek. Het is de laatste Alfa Romeo met een koetswerk van Bertone. Het is ook de laatste Alfa Romeo met een Busso zescilinder onder de kap. Ondanks dat dit de motor uit de GTA is, merk je dat het karakter van de auto minder intens en hitsig is. Daarmee is het meer een ‘GT’ dan een ‘GTA’ en heeft Alfa Romeo uitstekend de naam gekozen. Houdt er wel rekening mee dat het in basis een vrij oude auto is en dat geldt ook voor de techniek (aankoopadvies). Het is nu eenmaal wat brozer dan bij een latere Brera, die je ook kunt vinden in dit budget. Qua styling en interieur is die auto véél geslaagder, qua rijeigenschappen en motor is de GT weer superieur.

Renault Laguna Coupe 3.5 V6 Initiale (X91)

€ 11.500

2009

135.000 km

Zo af en toe komt deze auto weer voorbij zitten. Dit is typisch zo’n Renault die als nieuwe auto helemaal niet zo’n goede aanbieding was, maar als occasion juist wel. Dat komt door twee dingen. Ten eerste is de Laguna Coupé behoorlijk voordelig geworden. Groot, duur en Frans is geen gelukkige combinatie in dat opzicht. Althans, voor de eerste berijder. Voor de tweede (of derde) bestuurder is het juist een voordeel, want je kunt echt hele fraaie exemplaren uitkiezen in dit budget. In vergelijking met de Alfa Romeo is de Laguna vooral heel veel meer auto qua formaat. Qua rijden overigens ook, het is meer een fijne cruiser dan een raszuivere sportcoupé. Het is ook een veel modernere auto dan de overduidelijk op leeftijd gerakende Alfa GT. De betrouwbaarheid staat op een ongekend hoog niveau, inclusief een Japanse V6 (uit de Nissan 350Z).

Ford Focus ST (DA3)

€ 12.500

2009

130.000 km

In eerste instantie is niet de fraaiste auto met deze motor. De bijna identieke Volvo C30 T5 is een stuk fraaier en exclusiever. Voor beide auto’s valt wat te zeggen. De Volvo is aanzienlijk volwassener, de Ford is aanmerkelijk leuker. Alles voelt een stuk lichtvoetiger en wendbaarder aan. De motor voelt ook potenter, waarschijnlijk door de kortere overbrengingsverhoudingen. Kortom, de Focus ST is de keuze voor de enthousiaste chauffeur. Die vijfcilinder is een prettige dominante factor. Niet alleen vanwege het altijd overvloedig aanwezige koppel, maar ook vanwege diens geluid. In het budget is een redelijk recent facelift-exemplaar mogelijk. Nadelen zijn er ook: het ziet er uit als een Focus en ook het interieur is niet bijster spannend. Dus mocht je niet zo’n fan zijn van het ‘bolracer’ uiterlijk, dan is die Volvo toch het overwegen waard.

BMW 330Ci Coupe M-Sport (E46) ’01

€ 12.250

2001

80.000 km

Nog niet zo heel lang geleden konden we zeggen: nog even doorsparen voor een M3 E46. Maar de laatste jaren zijn de prijzen enorm gestegen en kun je voor 15 mille enkel exemplaren vinden met het stuur aan de verkeerde kant of ‘lichte rolschade.’ Maar ook als 330Ci is de E46 een absolute heerlijkheid. Een tijdmachine waarin BMW’s nog werkelijk ‘perfect’ waren. De 3.0 zes-in-lijn produceert de kenmerkende turbine-achtige huil, de zesbak dient met zorg bediend te worden en de balans is bijzonder goed. Stiekem zijn dit hele fijne auto’s om lange lappen asfalt mee te verslinden. Echte circuit-tijgers zijn het niet. Houd er rekening mee dat de bouwkwaliteit niet op ‘Japans’ niveau is en er zeker wel punten zijn waar je op letten (aankoopadvies).

MINI Cooper S JCW (R56)

€ 11.950

2008

110.000 km

Wil je zoveel mogelijk lol hebben voor dit bedrag in een relatief moderne auto, dan kun je gewoonweg niet om de MINI Cooper S heen. Dit is de laatste serie van deze echt kleine, wendbare skelters. Daarna werden ze toch iets volwassener, wellicht iets te. Bij deze MINI zit de beruchte 1.6 THP motor onder de kap, dus is het van belang dit aankoopadvies te lezen. In het budget zijn er veel exemplaren te vinden. Je hebt dus keuze qua uitvoering en uitdossing. Er is een behoorlijke levendige tuning-scene voor de MINI. De kans dat er op de auto enige vorm van mechanische aanpassingen zijn gedaan is dan ook absoluut niet ondenkbaar. Controleer in elk geval of het deugdelijk is uitgevoerd. Is het allemaal voor elkaar, dan heb je een van de leukste auto’s in zijn segment. Zeker op bochtige binnenwegen een echte reuzendoder: veel snellere auto’s laat je met gemak achter je. Gniffel.

Volkswagen Golf R32 (1K)

€ 11.000

2006

125.000 km

Wat? Het moet een beetje leuk zijn en wij komen aanzetten met een Golfje? Eh, ja. Er valt namelijk heel veel te zeggen voor de R32. Ten eerste de motor, net als de eerste R32 beschikt deze Golf over een schitterende, atmosferische en hemels klinkende 3.2 liter VR6. Het geeft de auto absoluut cachet, die motor. Bij de tweede generatie leverde ie maar liefst 250 pk, 9 meer dan voorheen. Het onderstel van de Golf V met zijn onafhankelijke achteras is zoveel meer verfijnd dan de eenvoudige setup van de IV dat het niet meer leuk is. De tweede R32 stuurt echt een stuk strakker en stabieler dan de eerste. Dankzij het 4-Motion vierwielaandrijvingssyteem kun je in weer in wind gebruik maken van het vermogen. Nog een voordeel zijn de bijzonder prettige sportstoelen. Nadelen? Tsja, het is een Golfje. Maar mede daardoor ben je wel verzekerd van een behoorlijke restwaarde, dit soort modellen doen het traditioneel erg goed. Mocht je echt geen Golf willen, dan kun je de techniek krijgen in een Audi TT 3.2 quattro.

Semi-Yolo: Porsche 944 Turbo

€ 12.400

987

145.000 km

Deze keuze is goedgekeurd door onze eigen Brabantse Schone: @jaapiyo. Als je toch niet al te veel kilometers gaat maken en maximaal wil genieten, dan behoort een Porsche 944 tot de mogelijkheden. Sterker nog, we vonden zelfs een enkele 944 Turbo-modellen. Ondanks de respectabele leeftijd en de relatief bescheiden prestaties op papier is het nog altijd een uiterst snelle auto. Dankzij de geweldige gewichtsverdeling en het relatief lage gewicht is dit nog altijd een van de betere rijdersauto’s die er gebouwd zijn. De leeftijd van de auto zorgt er wel voor dat je heel erg op je hoede moet zijn voor chronische problemen. Die komen nu eenmaal sneller voor bij een dergelijke auto. Voordeel is dat afschrijving bijna minimaal is. Sterker nog, goed verzorgde Porsche’s zullen altijd geld opbrengen, zeker dit soort leuke modellen.

YOLO: Subaru Forester STI (SG)

€ 11.000

2004

120.000 km

Deze is helaas nooit geleverd in Nederland, sterker nog: enkel in Japan. Het stuur zit dus aan de verkeerde kant. Nu zijn er voldoende bedrijven die zich specialiseren in het ombouwen hiervan, dus je kan er een Euro-Spec Forester van maken. Het is een van de lelijkste auto’s uit zijn tijd en verreweg de lelijkste auto uit dit rijtje. Maar je moet kijken naar de hardware en die is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Je hebt de JDM-spec boxermotor. Dus standaard 265 pk, maar na een keer erop hoesten zit je al op 300 pk en een simpele stage II (chip, inlaat, uitlaat, intercooler) brengt het al naar 350-380 pk. Het zijn hele praktische auto’s: alles kan met gemak mee en de ruimte is bovengemiddeld. Dankzij het relatief lage gewicht zijn deze auto’s bloedsnel en dankzij de iets hogere bodemspeling verrassend geinig in de bochten. Nadelen? De turboboxer is extreem dorstig, onderdelen zijn prijzig, het stuur zit aan de verkeerde kant en het ding is extreem lelijk. Maar wel gaaf. Oh, zakelijk compleet onverantwoord, alhoewel het voor de meeste mensen gewoon een lelijke crossover is.

