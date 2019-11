“Onze goede vorm komt vooral door Honda”

The power of dreams.

Volgens Toro Rosso teambaas Franz Tost is de goede vorm van zijn renstal vooral te danken aan de inspanningen van Honda. Toro Rosso, vorig jaar nog een voor laatste in het kampioenschap voor constructeurs, staat momenteel zesde in het WK en heeft nog enig uitzicht op de vijfde plek van Renault. Ten dele is dat te danken aan twee uitzonderlijke resultaten van Daniil Kvyat respectievelijk Pierre Gasly, die in Duitsland en Brazilië het podium wisten halen met Red Bulls B-team. Maar ook los daarvan heeft Toro Rosso vrij regelmatig puntjes kunnen sprokkelen dit jaar.

French Toast werkte als rechterhand van Willi Weber jarenlang in Japan als begeleider van Ralf Schumacher, dus hij weet hoe belangrijk het kan zijn om Japanners af en toe een compliment te geven. Bovendien is het makkelijk praten voor French, want na het vertrek van designer James Key is het logisch dat de teambaas de verbetering niet direct toeschrijft aan de kracht van het chassis. Toch is het wel een opvallende ontboezeming van de Oostenrijker, want er zijn natuurlijk ook implicaties voor grote broer Red Bull Racing.

Bij dat team werd (en wordt) Adrian Newey altijd gezien als de grote man achter het succes van de renstal. Newey heeft in de F1 een track record waar niet mee te twisten valt. Ook coureurs die misschien niet per se kampioenschapsmateriaal waren werden kampioen in oppermachtige auto’s van het meesterbrein. Maar de laatste tijd wordt er weleens getwijfeld aan het committment van de designnerd en misschien ook wel aan zijn kunde.

Waar de afgelopen jaren Red Bull immers vooral goed was in Singapore, Monaco en in de regen -kortom in situaties waar het chassis en de aero het verschil maken-, was dat dit jaar niet het geval. In Monaco was de Oostenrijkse renstal duidelijk de mindere van Mercedes en in Singapore was Ferrari beter. In de regen van Duitsland ging Max Emilian er weliswaar met de buit vandoor, maar dat was meer te danken aan de enorme skills van MV33 dan aan de RB15 zelf.

Dus hoe blij moeten we zijn met deze inschatting van Toast? Aan de ene kant is er dus nog ruimte tot verbetering op een vlak waar Red Bull vaak sterk is geweest. Aan de andere kant blijven de regels voor volgend jaar vrij stabiel, dus als Newey de magie dit jaar niet kon vinden, waarom zou dat volgend jaar dan wel lukken? De tijd, zal het leren…