Red Bull RB15 krijgt update in Australië

Zou het dan toch gaan lukken dit seizoen?

We hebben het al zo vaak meegemaakt. Red Bull had de afgelopen seizoenen een beetje een stroeve start. Naarmate het seizoen vorderde, ging het steeds beter met de prestaties. Echter, al halverwege het seizoen (zo niet eerder) was het al lang duidelijk dat ze niet mee konden gaan om de wereldtitel.

Het nieuwe seizoen moet voor een trendbreuk gaan zorgen. Red Bull werkt nu samen met Honda in plaats van Renault. Dit zorgt voor meer financieel mogelijkheden en een motorpartner die iets meer betrokken is bij de ontwikkeling van de auto. Een soort semi-fabrieksteam zou je het kunnen noemen. De testdagen op Barcelona stemden hoopvol. Het zag er niet zo soepel uit als bij Ferrari, waarbij alles goed leek te gaan, maar de Rode Stieren kwamen sterk voor de dag. Red Bulls adviseur Helmut Marko laat weten dat het de seizoenstart weleens beter zou kunnen gaan verlopen. Aan het Oostenrijkse ServusTV laat vertelt hij dat het team er erg goed voor staat.

Er was namelijk een pakket met upgrades gepland voor de derde race dit seizoen, maar Adrian Newey heeft dermate goed werk geleverd dat de onderdelen al in Melbourne op de RB15 zitten. Volgens Marko is het ‘de beste’ auto die Red Bull tot nu toe geproduceerd heeft. Boude uitspraken, zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Marko geeft aan dat het geen loze termen zijn, want ze hebben nog nooit zulke vlekkeloze testdagen gehad volgens de Oostenrijker. Althans, qua mechanische malheur, Gasly was af en toe een beetje ongelukkig. Volgens de Oostenrijker is het het doel om minimaal vijf races te winnen.