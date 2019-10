Red Bull verhoogt de druk op Albon en Gasly

Onder druk ontstaan de mooiste diamanten. Maar gooi ze in het vuur en je houdt een triest hoopje as over. Red Bull zoekt nog steeds naar de balans.

Binnen het coureursgilde van Red Bull ben je je plek nooit zeker, zoveel is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Oké, Max Verstappen zullen ze niet snel aan de kant schuiven bij team rode stier, maar zeg nooit nooit. Stel dat Albon onze held opeens van de sokken zou rijden de komende races, dan moet zelfs Max waarschijnlijk op zijn tellen gaan passen. Gaat niet gebeuren natuurlijk, maar toch…

Voor de mindere goden is het helemaal sidderen en beven geblazen als Helmut Marko weer opbelt in de vroege ochtend. Het is waarschijnlijk het beste om maar gewoon ingeschreven te blijven bij dat lokale uitzendbureau. Hoewel, na de switch van Gasly en Albon leek de rust te zijn wedergekeerd. De huidige vier coureurs van Red Bulls twee F1 renstallen zouden, zo was de algemene consensus, ook volgend jaar weer aantreden in de koningsklasse. Het was alleen nog even puzzelen wie precies welk zitje mocht invullen.

Doch inmiddels heeft Toro Rosso teambaas French Toast de huidige coureurs weer wat twijfels bezorgd. In Japan zal namelijk Naoki Yamamoto plaatsnemen in een van de auto’s van het team voor de eerste vrije training. De move kan in eerste instantie natuurlijk vooral gezien worden als een geste aan Honda, dat graag een Japanner achter het stuur van een van ‘haar’ auto’s ziet in Japan. Maar ja, als Yamamoto nou direct als een speer gaat, is dat natuurlijk slecht nieuws voor de huidige coureurs. Omdat Kvyat zo goed als bevestigd is voor volgend jaar bij het team (voor wat het waard is), zullen met name Gasly en mogelijk ook Albon stiekem hopen dat Naoki trager is dan Gaston Mazzacane. Echter, hoe groot is die kans?

Daarvoor kunnen we het beste een kijkje nemen naar de loopbaan van de ‘al’ 31-jarige Yamamoto. Voor ons Europeanen is het een grote onbekende, maar in zijn thuisland Japan is het inmiddels een vaste waarde in de race-scene. Yamamoto rijdt namelijk sinds 2010 mee in de Japanse Superformula én in het Super GT kampioenschap. Vorig jaar werd hij in beide klasses kampioen (in de Super GT samen met Jenson Button). Even opletten: deze klinkende resultaten betekenen tevens dat Naoki genoeg puntjes heeft verzameld voor een Superlicentie. In 2013 werd Yamamoto ook al kampioen in de Superformula en dit seizoen staat hij met nog één race voor de boeg wederom eerste. Zijn hele carrière komt de Japanner al uit voor teams die rijden met een Honda(-motor).

Dat Honda bij de 31-jarige is uitgekomen is in dat opzicht niet vreemd, hoewel Naoki het ook te danken heeft aan de tegenvallende prestaties van twee jongere landgenoten. Eigenlijk hoopte de Japanse fabrikant namelijk Nirei Fukuzumi en/of Nobuharu Matsushita klaar te stomen voor het echte werk, door ze ‘hier’ in de F2 te laten racen. Maar beiden stelden over het algemeen teleur (hoewel Matsushita in zijn zoveelste seizoen af en toe zijn races wint in de F2). Voor Albon, Gasly en stiekem misschien toch ook Kvyat is het nu maar hopen dat deze dertiger niet al die tijd onterecht over het hoofd gezien is door de F1 wereld…