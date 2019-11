Den Haag gaat de automobilist nóg verder uitknijpen

Zucht...

Meer dan ooit tevoren pakken donkere politieke wolken zich samen boven de hoofden van Nederlandse autoliefhebbers. En dat wil wat zeggen, want erg vriendelijk was het politieke klimaat in Nederland toch al nooit voor benzinehoofden. We weten al dat de accijnzen de komende jaren nóg verder verhoogd worden. Tevens is de overheid, eerdere beloftes ten spijt, in principe niet (meer) van plan de door de WLTP-cyclus uit de klauwen gelopen nieuwprijzen van auto’s te corrigeren.

En dan is er ook nog de splinternieuwe stikstof- en fijnstof-hype. Dankzij normen die opeens uit de lucht lijken te vallen en die in andere EU-landen om onverklaarbare redenen een stuk schappelijker zijn, moeten we opeens ‘100’ gaan rijden. Tevens moeten alle boeren geruimd worden en mogen we geen huizen meer bouwen. Dat is volgens onze overlords namelijk een betere oplossing dan een gummetje pakken en de volstrekt arbitraire normen ietsje aanpassen. Anders raakt de klimaatgod ons naar verluidt ongunstig gestemd. Gezond verstand sneuvelt daardoor als plengoffer op het altaar van deze almachtige.

In de vijf stadia van rouw voor wat betreft de teloorgang van ‘130’, zitten we op de redactie nog volop in fase 1: ontkenning. Kijk maar naar de gloednieuwe wagg0l van collega @casperh. Net nu je met een Daihatsu Sirion uit 1999 eindelijk ‘goed kan meekomen’ in het verkeer, koopt hij doodleuk een 911 uit 1999. Doch de overheid gaat ondertussen gestaag door met de volgende dolksteek, namelijk de verhoging van de MRB voor diesels.

Vanuit verschillende hoeken bereikten ons vandaag verontruste berichten van burgers. Er zijn namelijk her en der wat enveloppen op de mat gevallen van de belastingdienst. Dat is bijna nooit goed nieuws en nu ook niet. In het schrijven worden dieselrijders ervan beschuldigd verwittigd dat hun auto’s voor ‘onevenredige aantasting van de luchtkwaliteit’ zorgen. Vanaf 2020 zullen ze daarom keihard moeten bloeden voor de duivelse keuze om een ‘oude’ diesel te rijden.

Op zich is de regel geen nieuws, want de overheid had ‘m eigenlijk dit jaar al willen invoeren. Dat ging echter niet door, vanwege een ICT-puinbende bij de belastingdienst. Helaas worden dingen nu dus alsnog echt, hoewel het wetsvoorstel stiekem wel eerst nog door de Eerste Kamer moet. Dat wordt door de arrogantie van de macht klaarblijkelijk als een formaliteit gezien. Hieronder staat de inhoud van de brief, aan ons opgestuurd door een van de ongelukkigen.

Dieselrijders gaan een fijnstoftoesloeg betalen in verschillende situaties. Dit zijn ze:

De fijnstofuitstoot is hoger dan 0,005 gram/km

De fijnstofuitstoot is hoger dan 0,01 gram/kWh

Het roetfilter is verwijderd

De datum 1e toelating is vóór 1 september 2009 en de fijnstofuitstoot is niet vastgelegd in het kentekenregister van de RDW

Voor een bestelauto betaal je fijnstoftoeslag vanaf twaalf jaar na de datum van de eerste toelating. Volgens de belastingdienst betekent dit in de praktijk dat dieselaars zo’n vijftien procent meer gaan betalen dan nu. In de toekomst zullen ze twee afzonderlijke rekeningen ontvangen: eentje voor de MRB en eentje voor de fijnstoftoeslag. Één rekening zou immers te makkelijk zijn.

Goed, leuk en aardig allemaal (niet heus), maar wat betekent het in de praktijk voor iemand die bijvoorbeeld een Alfa Romeo 159 JTD Sportwagon uit 2006 rijdt, om maar een dwarsstraat te noemen? Wel, dat hangt er een beetje vanaf hoe je de regels interpreteert. Als we het lijstje even afgaan, dan zien we in de gegevens bij de RDW dat de 30-TG-VN een fijnstofuitstoot heeft van 0,002 gram/km. Althans dan gaat het om de fijnstof van ‘lichte’ deeltjes, want de ‘zware’ deeltjes zijn niet geregistreerd. De RDW weet verder ook niet of het roetfilter verwijderd is.

Mocht de roverheid besluiten dat de loodzware Vectra 159 te smerig is om aan extra belasting te ontsnappen, dan is dat maar weer eens een extra kostenpost van 63,79 Euro per kwartaal. Die opbrengst is waarschijnlijk ook nodig om de ambtenaren te betalen die gemoeid zijn met de administratie, want uiteraard is de extra regel ook de voedingsbodem van extra bureaucratie. Mocht de eigenaar van de Italiaan het namelijk niet eens zijn met de inschatting van de overheid, dan moet hij (m/v) bij de RDW bewijzen dat de auto in kwestie toch echt schoon is. Pas nadat de RDW dit bewijs gevalideerd heeft, komt de eigenaar in het vervolg in aanmerking voor een minder hoge aanslag. Leuker kunnen we het niet maken…

Dank voor de tips!