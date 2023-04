Giulia GTA is nu helemaal af met deze DURE patta’s

Durf jij deze wielen onder jouw Giulia GTA te schroeven?

Gisteren hadden we een hele dikke groene licht aangepaste Mercedes, vandaag zetten we die trend door. We beginnen met deze Alfa Romeo Giulia GTA. Dat is de meest bijzondere Giulia, als we de iets meer hardcore GTAm buiten beschouwing laten. Een GTA-behandeling van Alfa Romeo staat ongeveer gelijk aan de CSL-behandeling van BMW. Dus iets minder praktisch, maar een stuk lichter, ruiger en sneller.

Nu kun je een speciale auto altijd nog specialer maken. Dat is fijn. Maar dan is voorzichtigheid wel geboden. In het geval van de Alfa Romeo is het Sauber Engineering dat aan de slag is geweest met een bodykit, achtervleugel en het onderstel. Dat wil j niet ongedaan maken met en plastic bodykit en een set verlagingsveren.

Centrlock wielen voor Giulia GTA

Bij AL13 begrepen ze de opdracht en deden ze slechts één ding en één ding alleen: de wielen. Nu is dat en vrij logische gedachte, want AL13 is een velgenfabrikant. We kunnen niet elk product van hen onder de aandacht brengen (eigenlijk moet er dan meer aangepast zijn), maar deze schitterende Giulia GTAm wilden we jullie niet onthouden.

Het is een model dat speciaal voor de Alfa Romeo Giulia GTAm gemaakt lijkt te zijn. De ‘R110’ – zoals zijn makers ‘m liefkozend noemen – is een driedelig gesmeed wiel. Je kunt ze monteren middels centerlock-naven, net zoals bij een Porsche 911 GT3 of, inderdaad, die BMW M4 CSL.

De velgmaten worden helaas niet gegeven. Wel is te zien dat de breedset (achter is breder dan voor) bijna perfect ‘flush’ loopt met de wielkasten. Ook is er gekozen voor een naafdopjes met Alfa Romeo-logo. Kortom, het hele plaatje is zo compleet.

Wel dik 12 mille…

Motorisch is er niets veranderd en dat was eigenlijk ook niet echt nodig. De 2.9 liter V6 is in dit geval gekieteld naar 540 pk. Het maximum draaimoment bedraagt 600 Nm. Van 0-100 km/u sprinten is in minder dan 4 seconden (3,6 om precies te zijn) achter de rug en de topsnelheid is een vrij vorstelijke 305 km/u.

Prijzen zijn uiteraard niet mals. Reken op zo’n 12.000 euro omgerekend. Dan moet je zelf nog eventjes banden erbij uitzoeken (in dit geval Michelin Pilot Sport 4S) en ze monteren. Maar ja, als je een Giulia GTA hebt, dan is het niet uitzonderlijk dat je al heel erg bedreven bent in het wisselen van achterbanden…

