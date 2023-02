CX-80 met zes-in-lijn met achterwielaandrijving naar Europa

De CX-80 met zes-in-lijn komt naar het oude continent

Zoals jullie weten zijn er op de redactie fans van auto’s met een zes-lijn-motor en achterwielaandrijving. Nu roepen we allemaal: BMW! Maar er zijn veel meer merken die deze combinatie qua layout gebruiken. Het is namelijk de layout zoals De Lieve Heer het bedoeld heeft.

Zes-in-lijn met achterwielaandrijving

Ondanks dat meer en meer merken de zes-in-lijn en achterwielaandrijving gedag zeggen, zijn er een paar uitzonderingen.

Jaguar Land Rover past het weer toe, evenals Mercedes-Benz. Een verrassende naam daarbij is Mazda. Dat eigenwijze merk uit Hiroshima introduceert in korte tijd enkele crossovers met zes-in-lijn.

En ja, ze zijn vierwielaangedreven, maar in de basis is het een achterwielaangedreven auto met ook het karakter ervan. Dus een superieure gewichtsverdeling en minder onderstuur.

Goed nieuws, de Mazda CX-80 met deze layout komt naar Europa! Dat meldt Martijn ten Bring – de Mazda CEO – aan Automotive News Europe.

CX-80 met zes-in-lijn naar Europa

In Nederland hebben we de CX-60, een van die nieuwe crossovers. Een zes-in-lijn in die auto is in het buitenland wél mogelijk, maar wij Nederlanders krijgen alleen de plug-in hybride. Dat zal met de CX-80 waarschijnlijk hetzelfde zijn. Dus de CX-80 met zes-in-lijn komt wel naar Europa, maar niet naar Nederland.

Dat betekent een 2.5 viercilinder benzinemotor (SkyActiv, uiteraard) en een elektromotor. Het systeemvermogen is 327 pk en het systeemkoppel bedraagt 500 Nm. Maar als je in een land woont met een ander belastingregime, dan kun je die zescilinder lijnmotor bestellen.

Mazda CX-60 plug-in hybrid

Verschil met CX-60

De CX-80 zal veel gaan lijken op de CX-60. Een groot verschil is dat de CX-80 voorzien is van een derde zitrij. Om het even verwarrend te maken, in de VS is net de CX-90 gelanceerd. In principe zijn de CX-60 en CX-90 aan elkaar verwant.

Ze maken namelijk beide gebruik van hetzelfde platform: Mazda Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture. De CX-80 zal dus in feite een lange CX-60 zijn. De Mazda CX-90 is naast wat langer ook een stukje breder dan de CX-60 (en vermoedelijk ook de CX-80).

Dit is de Mazda CX-90

Is er verder nog Mazda nieuws?

Jazeker! De CX-3 kun je niet meer bestellen. Deze compacte crossover is met pensioen gegaan en krijgt geen opvolger. Verder kijkt Mazda naar mogelijkheden om de wankelmotor in meer plug-in hybrides te gaan gebruiken.

Volgens Ten Brink is de techniek eenvoudig toepasbaar in de CX-30 en 3. Ook zal 40 tot 70 procent van alle Mazda’s tegen 2030 geheel elektrisch zijn. Op dit moment heeft Mazda met de MX-30 slechts één elektrisch model op de markt.

Meer lezen? Dit zijn 9 bijzondere Mazda hoogtepunten!