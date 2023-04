Tesla verlaagt prijzen NOGMAALS, en flink

Tesla verlaagt de prijzen drastisch, voor minder dan 130 mille heb je 1.020 pk!

Uiteindelijk rijden we allemaal met een Tesla naar huis, waarschijnlijk. Elon Musk is onze nieuwe alleenheerser. Ondanks dat de best man tien tot vijftien jaar nog werd uitgelachen, zijn we nu op ht moment aangekomen dat we niet meer om Tesla heen kunnen.

Tesla verlaagt prijzen: en flink ook

Tesla heeft de prijzen van al haar modellen verlaagd. In tijden dat fabrikanten met moeite gelijk spelen door dure EV’s t verkopen, gaan ze bij Tesla met de snoeischaar erdoor heen. Het begon eerst allemaal met de Tesla Model Y, die je voor minder dan vijftig mille kon krijgen. Uiteraard moest de prijs van de Model 3 daar ook op aangepast worden (lees: iets onder de Y).

Maar nu heeft Tesla de prijzen NOG verder verlaagd. Een Model 3 heb je nu vanaf 41.990 euro! Tuurlijk, wel een witte op kleine wieltjes met zwart interieur. Maar dan heb je dus ook een sportsedan met 325 pk, achterwielaandrijving en een range van 491 km (aldus de WLTP). Dat ding sprint in 6,1 seconden naar de 100 km/u en haalt 225 km/u. De prijs was eerst nog boven de 50 mille, tot voor kort was het 46.995 en nu dus 41.990 euro.

Instap-Tesla vergelijk met concurrentie

Om het even in perspectief te plaatsen, zo verhoudt de Tesla Model 3 zich ten opzichte van de ‘concurrentie’:

*De ID3 is alleen uit voorraad leverbaar, een faceliftversie is aangekondigd. Er zijn goedkopere Promodellen vanaf € 40.

Alle Tesla prijzen op een rijtje:

Maar het is is niet alleen de Model 3 die zo goedkoop is geworden. Alle Tesla’s zij buitengewoon betaalbaar tegenwoordig. Een Model 3 Performance is nu slechts 54 mille! Een BMW M3 is tegenwoordig bijna 140 mille… Oh, en een Model S Plaid voor 130.000 euro is ook een koopje. De Model X is ook veel goedkoper dan voorheen. Alle prijzen kun je hieronder zien:

Model Uitvoering Prijs Model 3 € 41.990 Model 3 Long Range € 49.990 Model 3 Performance € 53.990 Model Y € 46.990 Model Y Long Range € 53.990 Model Y Performance € 59.990 Model S € 104.990 Model S Plaid € 129.990 Model X € 113.990 Model X Plaid € 133.990

Vraag niet hoe het kan (dat noemen ze venture capital), maar profiteer ervan!

Met dank aan Martijn van Duivenvoorde van leasebijtellingvriendelijk.nl!

