officieel: nieuwe BMW 5 Serie en i5 (tot 601 pk)

BMW heeft de nieuwe 5 Serie gepresenteerd, inclusief voor het eerst een volledig elektrische versie, de BMW i5.

Benzine, diesel, plug-in hybride of toch volledig elektrisch? BMW geeft haar kopers de vrijheid in de aandrijflijn. Dat zagen we als eerste met die 4 Serie, later de 7 Serie en nu is de nieuwe 5 Serie aan de beurt. Met de introductie van de nieuwe 5 Serie Sedan (later ook als Touring!) introduceert het merk ook meteen de i5. De eerste volledig elektrische 5 Serie.

Maten en exterieur

Laat je niet misleiden door het uiterlijk van het model. Door de nieuwe designtaal, met verbeterde aerodynamica, lijkt de auto kleiner. Niets is minder waar. De nieuwe BMW 5 Serie is 97 mm langer in vergelijking met de uitgaande reeks. In totaal meet de nieuwe Fünfer 5.060 meter in de lengte. Met 1,90 meter is ‘ie ook 32 mm breder. Om het geheel af te ronden is de nieuwe 5 tevens 36 mm hoger met een hoogte van 1,51 meter. De wielbasis is met 20 mm toegenomen en bedraagt nu 2,99 meter.

Je zal de nieuwe niet zo snel verwarren met de auto. Een enorme grillepartij is je in elk geval bespaard gebleven. Wat dat betreft is de 5 Serie, als één van de weinige moderne modellen van BMW, traditioneel gebleven. Wil je kermis dan kan dat alsnog. Optioneel op de nieuwe 5 Serie kun je ‘Iconic Glow’ nierengrilleverlichting krijgen. Leuk woord voor galgje.

Qua pakketten valt de keuze wel weer mee. Je kunt optioneel gaan voor het M Sportpakket of het M Sportpakket Pro. Op dat gebied zul je dus geen keuzestress ervaren.

Interieur nieuwe BMW 5 Serie

De modernisering van de BMW 5 Serie is doorgetrokken in het interieur. Of dat altijd een verbetering is, dat is een tweede natuurlijk. Het gegeven wat we al kennen van andere moderne BMW-modellen is nu terug te vinden in de nieuwe 5. Een schermpartij met de naam BMW Curved Display vormt een belangrijke invulling van het interieur. Het bestaat uit een 12,3 inch Information Display en een 14,9 inch Touch Control Display.

Hoewel er echt nog wel eental fysieke knoppen (gelukkig!) te bespeuren zijn in het interieur, heeft ook hier de digitalisatie toegeslagen. De traditioneel in te stellen functieknoppen (1 t/m 8) zijn verdwenen. Ik hoor de traditionele BMW-rijder zuchten. Jammer, maar helaas.

Er zijn nog een aantal opvallende zaken in het interieur. Het afgeplatte stuur (á la Audi) biedt haptische feedback en ook de transmissiehendel is nieuw. Verder is er verlichting in het interieur over het gehele dashboard en in de portieren. Dit laatste is standaard op de nieuwe BMW 5 Serie.

Zit je graag op dode dieren dan is dit nieuwtje niet zo prettig voor je. Standaard is iedere 5 Serie uitgerust met een volledig vegan interieur. Zowel het stuurwiel als de stoelen zijn gemaakt van duurzame materialen. Echt leder ga je standaard niet aantreffen. Je kunt altijd doorsparen voor BMW Individual Merino lederen bekleding.

BMW i5

Zoals je al in het intro kon lezen valt er nogal wat te kiezen met de nieuwe BMW 5 Serie. Laten we beginnen met de volledig elektrische variant, de i5. Dat begint met de i5 eDrive40. Je hebt dan een 340 pk sterke elektrische auto met 430 Nm aan koppel. Deze voorlopige instapper sprint in zes tellen naar de honderd. De topsnelheid ligt op 193 km/u. Deze EV beschikt over louter achterwielaandrijving. Zoals het een echte BMW betaamd natuurlijk

Het topmodel is de i5 M60 xDrive. Met 601 pk, 820 Nm koppel en vierwielaandrijving is dit een rappe limo. In 3,8 seconden zit je op de honderd. Voor die rappe acceleratie moet je dan wel weer het Sport Boost of M Launch Control ingesteld hebben. De topsnelheid is begrensd op 230 km/u.

De i5 heeft een accupakket met een netto capaciteit van 81,2 kWh. In het geval van de i5 eDrive40 communiceert BMW een range van 477-582 kilometer WLTP. De M60 xDrive komt 455 tot 516 km ver op een volle accu.

AC-laden gaat met 11 kW, optioneel met 22 kW. Dit laatste is standaard op de M60 xDrive. Aan de snellader kun je met maximaal 205 kW laden. De accu is daarmee van 10 tot 80 procent in 30 minuten opgeladen. Een primeur op de i5 is Plug & Charge functie. Met deze feature kan de auto laden bij openbare laadstations zonder laadpas. De auto regelt zelf de betaling door de laadsessie aan te melden.

Overige motoren en prestaties

Dan de ‘gewone’ BMW 5 Serie. Het Nederlandse aanbod bestaat voorlopig uit een 520i (208 pk), 520d (197 pk) en 520d xDrive. Inderdaad, (nog) geen zescilinder benzinemotor.

Later volgen er nog twee plug-in hybride modellen. Dieselrijders die minimaal zes cilinders willen moeten een jaartje geduld hebben. In 2024 volgt er een zes-in-lijn dieselmotor. In hetzelfde jaar komt er ook nog een nieuwe variant van de i5 op de markt met vierwielaandrijving.

Prijzen + zakelijke leaseprijzen

Prijzen van de nieuwe BMW 5 Serie en i5 staan in het overzicht hieronder. De i5 eDrive40 Sedan is er vanaf 999 euro per maand via Mobility Service, of 1.399 euro per maand voor de i5 M60. Dat is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Model: Prijs: 520i Sedan € 65.081 520d Sedan € 74.002 520d xDrive Sedan € 79.340 i5 eDrive40 Sedan € 77.572 i5 M60 xDrive € 108.427

Prijzen concurrentie

De BMW 5 Serie gaat concurreren met onder andere Audi, Mercedes en Tesla. Zo staat de concurrentie er prijstechnisch voor.