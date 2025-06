Vier Brabanders houden straatrace voor de neus van de politie

Dat was een heterdaadje.

De verkeerspolitie van de regio Zeeland-West-Brabant was maandagavond druk aan het werk in Tilburg, waar ze een snelheidscontrole deden op de Burgemeester Letschertweg. Ze verwachten misschien wat auto’s te flitsen die 10 á 20 km/u te hard reden, maar ze deden een veel grotere vangst. “Dit maken we maar zelden mee,” zo schrijft de politie op Instagram.

Even voor jullie beeldvorming: de Burgemeester Letschertweg is een N-weg, waar je 80 km/u mag. Tot hun verbazing zagen de agenten echter vier auto’s die gewoon aan het racen waren. Het nietsvermoedende viertal deed dit pal voor de neus van de politie.

De heren werden op heterdaad betrapt: de politie noteerde snelheden van 165 tot 176 km/u. Bijna 100 km/u te hard dus. De boosdoeners waren vier Brabantse jongemannen van 22 tot 23 jaar oud. Drie van hen waren nog beginnend bestuurder. In wat voor auto’s ze allemaal reden kunnen we niet precies zien, maar er zat in ieder geval één Golf bij (verrassing!).

De politie kon dus in één keer vier rijbewijzen in beslag nemen. De verkeersofficier gaat kijken wanneer ze deze weer terugkrijgen. De vier snelheidsduivels mogen sowieso allemaal een heropvoedingscursus gaan volgen bij het CBR.

De auto’s zijn voor zover bekend niet in beslag genomen. Daar komen de New Kids nog goed mee weg. Als je namelijk meer dan het dubbele van de toegestane snelheid rijdt (en dat deden ze) kan de politie naast je rijbewijs ook meteen je auto afpakken.

Via: Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant