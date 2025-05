De Audi A6 waar we op zaten te wachten is hier!

De nieuwe A6 is nu ook te bestellen met lekkere vermogens.

In maart konden we kennismaken met de gloednieuwe Audi A6. De A6 met verbrandingsmotor, welteverstaan. Helaas was er in eerste instantie nog maar één motorvariant, de TFSI mild hybrid met 204 pk. Hier werd Wouter niet heel enthousiast van tijdens de rijtest, want zijn oordeel was: “niet vooruit te fikken”.

We zaten dus met smart te wachten op de plug-in hybride versies met meer vermogen. Die zijn nu gearriveerd. Audi introduceert de A6 e-hybrid quattro, zoals de plug-in hybride nu heet.

Je hebt de keuze uit twee varianten: eentje met 299 pk en 450 Nm en eentje met 367 pk en 500 Nm. Kijk, dat begint er op te lijken. Mochten deze cijfers je bekend in de oren klinken: dat kan kloppen. Dit zijn gewoon exact dezelfde specificaties als de vorige A6.

Toch is de aandrijflijn niet helemaal identiek. De A6 e-hybrid is voorzien van een grotere 25,9 kWh accu, om niet onder te doen voor de andere PHEV’s van Volkswagen.

Dat betekent dat je nu tot 102 kilometer elektrisch kunt rijden volgens de WLTP. En dat is in de praktijk aardig haalbaar, zoals we proefondervindelijk vastgesteld hebben met onze Golf GTE duurtester.

De specs zijn lekker, maar wat kost dat dan? Tsja, het prijskaartje is natuurlijk niet mals. Voor de A6 e-hybrid betaal je minstens €69.990. Dat is veel geld, maar de vorige generatie was vrijwel net zo duur. Bedenk ook dat de instapper met 204 pk al €64.990 kost. Dus je bent eigenlijk gek als je niet nog even €5.000 doorspaart.

Bestellen kan vanaf 8 mei en eind juli staat de Audi A6 e-hybrid bij de dealers