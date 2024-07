MUITERIJ! Steden gaan toch milieuzones invoeren

Rechts kabinet of niet, linkse steden gaan linkse hobby’s uitvoeren! Ondanks een kneiterrechts kabinet gaan gemeenten meer milieuzones invoeren.

Sinds gisteren hebben we een nieuw kabinet: Schoof 1. Ja, dat getal zetten we er maar alvast eventjes achter. Uit voorzorg. Met het stemmen heeft de kiezer een paar dingen duidelijk aangegeven. Boeren vinden we lief, buitenlanders vinden we eng en vooral wegwezen met alle linkse groene hobby’s. Ondanks dat we al twintig jaar lang overwegend rechtse kabinetten hebben gehad, weet men uitstekend de schuld bij links neer te leggen. Je kan zeggen wat je wil, maar het is knap om dat voor elkaar te krijgen.

Een ander signaal dat de kiezer heeft afgegeven, is dat we auto’s toch wel een beetje tof vinden. Of in elk geval, we hebben er eentje nodig. Het openbaar vervoer is niet voor alle trajecten ideaal en we moeten wel aan het werk. We hebben gestemd op vier partijen die 130 km/u weer willen invoeren. Nu lijken ze dat wel allemaal te willen, maar het gaat simpelweg niet lukken. De boeren krijgen voorrang.

Steden gaan milieuzones invoeren

Maar ondanks dat we een kabinet hebben waar rechts Nederland van zal smullen, gaat de autohaat onverminderd door. Steden gaan namelijk tóch milieuzones invoeren. Het gaat om Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze plannen van de gemeenten staan haaks op de plannen van het nieuwe kabinet waar we op gestemd hebben. Muiterij!

Het idee was dat de plannen van de gemeenten gewoon landelijke regels zouden worden, inclusief een heus verkeersbord om vieze voertuigen keihard te weren. Deze wet is uiteindelijk niet door de kamer goedgekeurd en dat moet nu gebeuren. Het nadeel is dat er nu een ander kabinet is. Een kabinet dat absoluut anders zal gaan stemmen. Het probleem is dat de gemeenten al heel erg ver zijn met de voorbereidingen en al veel geld hebben geïnvesteerd. Niet alleen dat, ook voor de ondernemers is het heel erg lastig anticiperen.

Ondanks dat het huidige kabinet de plannen wil uitstellen, is de kans klein dat hun kleine protest zin heeft. Het zou namelijk gaan over een overkoepelende set aan regels zodat voor iedereen duidelijk is aan welke regels men zich moet houden.

Kan dit wel?

Gemeenten hebben namelijk gewoon mandaat om dit zelf te regelen. Het is niet dat ze toestemming nodig hebben van het nieuwe kabinet om milieuzones in te voeren. Naast de vier grote steden zijn er nog 15 steden die eveneens emissievrije zones willen invoeren. Die zullen dus allemaal met hun eigen set regels en voorwaarden komen, waardoor we de gewraakte ‘lappendeken aan regeltjes’ hebben en het voor de automobilist in kwestie (de ondernemer in het bijzonder) onduidelijk is wat nu de regelgeving is.

Dan nu eventjes de bekende Autoblog Nuance. Want natuurlijk willen wij overal 250 km/u kunnen rijden, in Nederland is de ruimte net even wat schaarser. Zeker in de dichtbevolkte steden waar het over gaat is de CO2-uitstoot heel erg hoog, mede door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Daarnaast speelt ook nog een issue als veiligheid een rol. Oh, en de infrastructuur van een stad (zeker een oudere stad) kan vaak al het verkeer met moeite aan. Daarbij mogen de inwoners van de stad hun eigen gemeenteraad kiezen. Mooi toch, democratie?

Wel bijzonder, er waren ook steden die juist een streep gingen zetten door de milieuzones. Dus hierover is het laatste nog niet gezegd. Misschien kan onze kersverse minister van VWS hier eventjes een Tweet over sturen. Met name de gemeenteraad van Amsterdam volgt ze nauwgezet.

Fotocredit: Walmende taxi in een milieuzone door @nicolasr (hoi Nicolas!) via Autoblog Spots!