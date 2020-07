Ook de Formule 1 Safety Car heeft een nieuw uiterlijk

Regenboog en eenhoornen voor de Formule 1 Safety Car dit seizoen. Oké, misschien geen eenhoornen.

Onder leiding van Bernie Ecclestone had de vork ongetwijfeld anders in de steel gezeten. Het Amerikaanse Liberty Media is wat dat betreft een stuk politiek correcter. Niets mis mee overigens. Met die houding ben je aantrekkelijker voor sponsoren dan wanneer je overal tegenaan gaat schoppen. En met sponsoren houden we het hele circus dat Formule 1 heet overeind. We hebben het in dit geval over de Mercedes-AMG GT R Safety Car in de Formule 1.

As we speak is de eerste vrije training op Spielberg aan de gang. Voor het F1 seizoen van dit jaar heeft AMG een nieuw uiterlijk gekregen. Net als de F1 auto’s van Mercedes, heeft de Safety Car in de Formule 1 altijd een typisch uiterlijk gehad. Namelijk zilver met zwarte accenten. Nu zie je echter ook rood, geel, blauw en groen op de auto. Want ze hebben er regenbogen opgeplakt.

De Formule 1 heeft momenteel een campagne lopen onder de naam WeRaceAsOne. Met de regenboog wil de F1 laten zien diversiteit en gelijkheid binnen de sport te steunen. Ook nieuw is de tekst ‘Drive Safely’ op de motorkap van de AMG GT R. Wel weer mooi dat dit op een Safety Car zit, die meestal pas in actie komt als er een incident is voorgevallen. Ook zijn er uitingen van de FIA Action for Road Safety te vinden op het dak en op de kofferdeksel van de Mercedes-AMG.

Kortom, het is een soort agenda op wielen geworden. Overigens is de striping niet alleen te vinden op de AMG GT R. Dezelfde samenstelling is tevens terug te vinden op de Mercedes-AMG C63 S Estate. Dit is de Official FIA F1 Medical Car die men gebruikt voor noodgevallen.