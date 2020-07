Deze Porsche configurator bevat geen auto’s

Alles op elkaar afstemmen. Voor mensen met OCD is dit een hele belangrijke. Met deze Porsche Configurator kan dat.

Het leuke van een nieuwe auto is dat je deze kunt configureren. Het ene merk heeft daarin wat meer te bieden dan het andere. Vooral bij de luxe merken kun je lekker losgaan. Uiteraard tegen een meerprijs. Voor wat, hoort wat. Porsche heeft een nieuwe configurator gelanceerd, maar dit heeft niet direct iets met auto’s te maken.

Als jij een nieuwe Porsche koopt kun je bijvoorbeeld via Porsche Exclusive allerlei zaken op elkaar afstemmen. Het klokje van Sport Chrono in dezelfde kleur als het exterieur. Of de stiksels van de stoelen matchen met de remklauwen. Zelfs de sleutel kan in de kleur van de auto geleverd worden. In dat kader heeft Porsche Design nu iets nieuws.

In een nieuwe configurator van Porsche Design kun je een horloge naar eigen smaak samenstellen. De dienst zal in eerste instantie worden gelanceerd in Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De uniek samengestelde zijn vanaf 1 september verkrijgbaar bij deelnemende Porsche dealers in de drie landen.

Net als de auto, kun je allerlei onderdelen van het horloge een eigen touch geven. Heb jij een gele 911, dan kun je de bezel in die kleur laten uitvoeren. Witte wijzers vanwege de witte stitching in het interieur? Geen probleem. Allerlei combinaties zijn mogelijk.

Natuurlijk wil je ook zelf even spelen met de Porsche Design configurator op deze vrijdagmiddag. Welke combi is jouw favoriet?