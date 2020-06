Mercedes heeft geen Silver Arrows meer dit seizoen

Tijdens dit seizoen rijden niet de Silver Arrows van Bottas en Hamilton vooraan.

Formule 1 auto’s hebben vaak een bepaalde kleurstelling. Deze is voornamelijk afhankelijk van de sponsor en in mindere mate de mode en-of motor leverancier.

Silver Arrows

In het geval van Mercedes is het eigenlijk altijd heel erg makkelijk. Over het algemeen zijn deze namelijk altijd zilver. Niet alleen de afgelopen jaren, maar de Silver Arrows zijn al jarenlang vaste waarde. Het verhaal erachter is natuurlijk veel leuker dan de kleur zelf.

Alfred Neubauer

Voordat we bij het nieuws vandaag uitkomen, eerst even een klein beetje historie achter de Silver Arrows. Vroeger had elk land zijn eigen racekleur. Nederland was oranje, Engeland groen en Duitsland had wit. Overigens was dat niet altijd het geval, tijdens de Targa Florio in 1920 reed Giulio Masetti in een rode Mercedes, bijvoorbeeld. De reden dat Mercedes raceautos grijs zijn komt door Alfred Neubauer. De Mercedes W25 werd in 1934 ingeschreven voor de Eifelrennen, een prestigeuze race op de Nordschleife. Reglementen schreven voor dat de auto’s maximaal 750 kilogram mochten wegen.

Manfred von Brauchitsch

Om te kunnen voldoen werd de witte loodhoudende lak eraf geschuurd. Wat overbleef was het zilvergrijze aluminium. Dankzij de ingeving van Alfred Neubauer kon Manfred van Brauchitsch (wat een naam!) de race winnen. Zo was een legendarisch icoon geboren. Zoals met veel legendes, schijnt er wat controverse te zijn. De verhalen zouden pas 25 jaar na dato (eind jaren ’50) naar buiten zijn gebracht. Tot die tijd werd er nooit aan Alfred Neubauer en Manred von Brauchitsch (blijft een topnaam) gerefereerd omtrent de Silver Arrows.

AVUS-ring

Boze tongen beweren namelijk dat het allemaal verzonnen is. Dat de lak verwijdert werd klopt, maar al eerder werden zilvergrijze Duitse raceauto’s ‘Silver Arrows’ genoemd. Dezelfde Manfred von Brauchitsch (ik wil ook zo heten) reed namelijk al in 1932 zijn rondjes op de AVUS-ring in: een zilvergrijze Mercedes! Een bijzonder gave SSKL om precies te zijn.

Auto Union

Een ander verhaal dat de ronde doet is dat de Silberpfeile niet van Mercedes is, maar hun oorsprong heeft liggen bij Auto Union. In 1934 deed Auto Union namelijk mee met de race op de AVUS-ring met Silver Arrows. Dat was één race voordat Neubauer en Brauchitsch hun ‘vinding’ deden. Maar het blijft een mooi verhaal. En precies de reden waarom alle race Mercedessen zilvergrijs zijn.

2020

Ook de Mercedes W01 tot en met de W10 Formule 1 auto’s zijn grijs. behalve dit seizoen dan. Gezien de ontwikkelingen in de wereld heeft de directie besloten om de auto’s zwart uit te voeren om duidelijk te maken dat ze tegen racisme zijn.

Dit is de auto voor Hamilton:

Dit is de auto van Bottas: