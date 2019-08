Ook de Huracán wordt een puristische droom

Tenminste, één exemplaar van de Italiaanse bolide.

Eenzelfde verhaal als de Ferrari 458 Italia van laatst. De (iets nieuwere) Huracán van concurrent Lamborghini lijkt op papier namelijk ook één van de beste supercars op de markt. Het gros van zijn concurrenten is overgestapt naar een turbo-aangedreven V8, de Huracán blijft trouw aan een natuurlijk ademende 5.2 liter grote V10 met standaard 610 pk, tot 640 pk in de Performante. Je hebt de soundtrack, je hebt de opvallende looks, je hebt het Lamborghini-karakter en je hebt misschien wel de gaafste motor die momenteel in een auto te vinden is. Dan denk je dat de auto compromisloos is. Toch is er één ding waar je geen keuze in hebt bij de Huracán.

Dat is de versnellingsbak. Dit is ten alle tijden een zeventraps DCT. Ja, je kan zelf schakelen met flippers, maar niks gaat boven een rasechte handbak. Helemaal zoals ye olden days: een pook met H-patroon, beter bekend als een gated manual. Volgens de echte puristen gaat er niks boven dergelijke poken met dat ouderwetse gevoel en die mechanische klik als je van versnelling wisselt. Dat is en blijft erg gaaf. Lamborghini biedt dit af fabriek al niet meer aan sinds de Murciélago. Elk icoon daarvoor, van Countach tot Diablo, zweerde bij de bijzondere handbak.

Waar we mee begonnen is dat een Amerikaans bedrijf recent een Ferrari 458 op dezelfde manier onder handen nam. Deze trend blijkt aanstekelijk te werken en dus is er ook een creatieveling die een Huracán voorziet van een gated manual. Op het kanaal B is for Build kun je het bouwproces volgen. En het moge duidelijk zijn: de hele auto moet er door veranderen. Toch is het een betere match dan je denkt: de bak is afkomstig uit de Audi R8. Ook niet meer beschikbaar met een handbak, toen hij dat wel was, was het ook eentje met H-patroon. Bovendien is de auto verwant aan de Huracán dus lijkt alles op zijn plaats te vallen.

In deze wereld van razendsnelle DCT’s is het maar de vraag hoeveel zin je moet hebben in een handbak. Puur een gevoelskwestie, maar voor het echte werk met de beste sprinttijden hoef je je niet te schamen voor de bakken die tegenwoordig in alle supercars gemonteerd worden. Mocht je erg van dit technische klusje houden, dan raden we je zeker aan om bovenstaande video te bekijken. Want een leuk project is het zeker.

Image-credit: knalgele Huracán, via Autojunk.