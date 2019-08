Drie keer raden waar deze Defender ‘Spectre’ op gebaseerd is

Hint: shaken, not stirred.

James Bond, waarschijnlijk één van de meest besproken filmseries ter wereld. De clou is duidelijk: de Britse speciaal getrainde undercoveragent met codenaam ‘007’ werd ooit bedacht door Ian Fleming in een stripreeks. Die verhalen worden nu eens in de 4-5 jaar verfilmd met een budget waar je u tegen zegt. Op het gebied van auto’s wordt er evenmin bespaard. De succesverhalen van zowat elke Aston Martin zijn te danken aan de ‘Bond-status’. Kijken we naar de meest recente film, getiteld Spectre, dan zijn de ‘heldenauto’s’ de Aston Martin DB10 en Jaguar C-X75 waarmee respectievelijk Bond en zijn rivaal door de stad raggen.

Een auto die onvermijdelijk ook een scala aan bijrollen heeft gehad in de Bondfilms is de Land Rover Defender. Dit icoon is op en top Brits en daarom geknipt voor de films. Met het gedag zeggen van de oude Defender en de nieuwe al voor onthulling op de set van de nieuwste Bond is gespot, mogen we er vanuit gaan dat de bijrol van de Defender in Spectre één van de laatste is als het gaat om de oude versie. En wat voor één: in een besneeuwd hooggebergte rijden de baddies in speciale, door SVO gemodificeerde Defender pickups. Je had ooit de kans om er eentje te kopen. Dat heb je waarschijnlijk niet gedaan, dus geven we je nog een kans.

Ontmoet de Himalaya Spectre. Deze pretentieuze naam wordt gekoppeld aan een compleet aangepaste Defender pickup. Niet dat de standaardversie van het vierkante icoon nou bang is voor een modderpoel, maar deze angstaanjagende dikke versie laat er geen twijfel over bestaan. Dikke ballonbanden, in plaats van een voorbumper een lier en en dikke bullbar. Achterop bij het pickup-bed wordt er vrij veel ruimte opgeslokt door een reserveband en is het geheel beveiligd alsook vormgegeven met een klassieke rollbar. Hij lijkt erg veel op de SVO-versie die voor Spectre is gebruikt, hence the name.

Het interieur bevat goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de gestreepte lederen zetels er lekker comfortabel uitzien, bovendien zou je het vooral functionele interieur normaliter armoedig noemen, met wat lederen bekleding ziet het er best luxueus uit. Toch kun je duidelijk zien dat de dagen van de Defender beginnen te tellen en dat aftermarket touchscreen-ding met Apple CarPlay, daar het handig is, bevordert het de interieurafwerking niet bepaald. Om nog maar te zwijgen over het MOMO-stuur. Nogmaals, het zal allemaal wel werken, maar voor een werkplek waar het designtechnisch allemaal iets beter in elkaar steekt raden wij een G-Klasse aan.

Dan het grootste addertje onder het gras: de motor. Standaard ligt er een smeuïge V8 voorin, die wat hij niet in pk kan omzetten gebruikt voor een soepele manier om je overal doorheen te loodsen. Hier bewijst Himalaya een Amerikaans bedrijf te zijn, die unit wordt namelijk vervangen door een ‘LS3’ Supercharged V8 van General Motors, bekend uit de Camaro en goed voor meer dan 500 pk. In de Defender voelt dat toch een beetje als Fish and Chips bestellen om er vervolgens liters ketchup overheen te gooien. Het werkt wel, maar het helpt tegelijkertijd de traditie een beetje om zeep.

Goedkoop is de Spectre niet: 250.000 dollar. Het is wel een gaaf apparaat, met wellicht de verkeerde motor.