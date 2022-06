Ook de nieuwe Hummer wordt opeens veel duurder

Deze gigantische mastodont die door het leven gaat als de GMC Hummer wordt nu ook veel duurder.

We hebben de afgelopen maanden al meerdere malen bericht over nieuwe EV’s die steeds maar duurder en duurder worden. Tesla verhoogt de prijzen van haar modellen wat voelt als bijna wekelijks. Maar ook alle concurrenten van Tesla ontkomen niet aan forse prijsstijgingen. Zo was er al veel te doen omtrent veel duurder wordende Rivians. Lucid ging daarna eveneens voor de bijl. En nu is het de beurt aan General Motors. Vanaf gisteren kost de nieuwe GMC Hummer je namelijk 6.250 Dollar meer dan op vrijdag nog het geval was. Toch een prijsstijging van richting de tien procent.

De gigantische, ruim vierduizend kilogram zware milieuredder van The General wordt sinds december vorig jaar uitgeleverd aan klanten. Althans, op papier. In realiteit bleek namelijk dat General Motors in december vorig jaar welgeteld één GMC Hummer heeft afgeleverd aan een klant. Dit jaar is de auto verder mondjesmaat uitgeleverd, maar sinds vrijdag kunnen reservatiehouders de auto officieel ‘speccen’ met nieuwe kleurtjes en opties.

Watts To Freedom

Een van die opties is de 24-module battery pack upgrade, die nodig is om de extreem zware moloch binnen drie seconden naar de honderd te knallen. General Motors noemt dit Watts To Freedom. Het is tevens een klap in het gezicht van iedereen die EV’s in verband brengt met dingen die goed voor het milieu zijn. Want dat kan dit gewicht met dergelijke vaart verplaatsen natuurlijk nooit zijn. Enfin, in feite is de hele auto, net als elke Hummer, een middelvinger naar alles en iedereen. Precies dat is tegelijkertijd zo leuk en toch ook een tikje sneu aan het merk.

77.500 Reservatiehouders

GMC meldt verder nog dat er tot op heden al 77.500 mensen zijn die een nieuwe Hummer EV gereserveerd hebben. In theorie zou het ook voor Nederland stiekem een hele interessante auto zijn. Het is immers een ultiem schone auto, met zijn elektrische aandrijflijn. CO2-taks en wegenbelasting hoef je daarom niet te betalen, dus je krijgt (heel) veel voor relatief weinig. Probleem is alleen het gewicht. Doordat ‘ie (fors) meer dan 3.500 kilo weegt, mag je ‘m niet rijden met een gewoon (B-) rijbewijs. Daarbij zou de auto op 80 kilometer per uur gelimiteerd moeten worden. Dat verpest dan toch weer de fun.

Wellicht komt GMC nog met een superleggera versie. Dat zou dan wel wat zijn voor onze markt. Maar als dat gebeurt, zal je dus wel iets meer moeten betalen dan vooraf gepland. Want, zoals General Motors al aangeeft, de prijs van commodity parts, technology and logistics stijgt met de dag verder door.