Deze Hummer H1 is te groot voor Wesley Sneijder

Deze Hummer H1 staat niet heel dichtbij, maar is stiekem te groot voor iedereen.

De Hummer blijft toch een ding dat tot de verbeelding spreekt. Recentelijk is er weer een nieuwe iteratie op de markt gekomen. Dit keer is die zogenaamd heel milieuvriendelijk, want helemaal elektrisch. Echter met een gewicht van ruim 4.000 kilo, is het een kwestie van tijd voordat ook dit model verguist gaat worden. Het is nou eenmaal niet echt efficiënt om met zo’n moloch te rijden. En als je het dan doet om de woestijn veilig te stellen tegen dictators en terror-mannetjes is dat nog één ding (zitten al best veel haken en ogen aan). Als je het doet om de blits te maken bij de lokale Appie, maak je het klimaatdrammers natuurlijk erg makkelijk om je een drieletterig palindroom te noemen.

Arnold en Wesley graven Hummer

En toch, veel mensen willen kennelijk stiekem zo’n ding. Blokkig, groot, stoer, sterk, onoverwinnelijk, het is een imago dat tot de verbeelding spreekt. Geen wonder dat Arnold Schwarzenegger erbij zweerde, evenals de trouwe sidekick in de cult classic Renegade en natuurlijk Wesley Sneijder, die voor een H2 ging. Tegenwoordig mag het echter niet meer zo’n Hummer. Of nou ja, heel even dan die EV, voor zo lang als het duurt.

Deze H1 is heel erg groot

Hamad bin Hamdan Al Nahyan trekt zich daar echter helemaal niks van aan. Sterker nog, hij is voor de overtreffende trap gegaan. Deze sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft namelijk een 3:1 Hummer H1 laten bouwen. Dat is nog eens wat anders dan jouw 1:43 model. Het monstrueuze gevaarte is niet alleen een lege huls, maar rijdt ook echt, dankzij vier dieselaggregaten. Als GroenLinks vertegenwoordigd zou zijn in de VAE, zou het ongetwijfeld de nodige rotte tomaten en eieren opleveren op de voorruit. Ware het niet dat de stemmers van die partij met hun veganistische armpjes natuurlijk niet zo hoog kunnen gooien.

