Ook de RAI Vereniging heeft een mening over Rob Jetten

De RAI Vereniging heeft een mening over de (onzalige) klimaatplannen van Rob Jetten welteverstaan…

Weet je nog? Afgelopen dinsdag? Toen kwam onze grote vriend Rob Jetten met het onzalige plan om autorijden vanaf volgend jaar al onbetaalbaar te maken. Zo wil hij dat de benzine 5 tot 10 cent per liter duurder wordt door er extra biobrandstoffen bij te mengen.

Maar wat nog veel meer in de papieren gaat lopen voor de automobilist is de verdubbeling van de BPM die onze Rob voorstelde. Collega @rubenpriest maakte daar gisteren al een fraaie berekening over die liet zien dat autorijden op deze manier echt onbetaalbaar wordt.

En nu heeft de RAI Vereniging eindelijk ook laten weten wat ze ervan vinden…

RAI Vereniging vs Rob Jetten

Je verwachtte het misschien al, maar de RAI Vereniging vindt de plannen van Robje in 1 woord klinklare onzin. En dat zijn twee woorden, dat weet ik ook heus wel. Maar alleen ‘onzin’ komt wat minder krachtig over.

Volgens de RAI werken de plannen zelfs contraproductief en zal er alleen maar meer uitgestoten worden. En de uitleg is vrij eenvoudig. De RAI Vereniging geeft namelijk twee redenen die hout snijden.

Punt 1 blijven mensen nu langer rondrijden in hun oude en meer vervuilende auto’s en punt 2 zullen meer mensen een gebruikte auto met brandstofmotor importeren. En die zijn vanzelfsprekend ook vervuilender dan een EV.

Maar wat is dan wél de oplossing?

Volgens de RAI Vereniging is het heel simpel wat Rob Jetten moet gaan doen. Namelijk subsidies geven op schonere auto’s. Op die manier zullen mensen eerder hun vieze ouwe auto’s inruilen voor een schonere en daalt de uitstoot.

Zie je, Rob Jetten? Zo simpel kan het zijn. Niet straffen om het gedrag van mensen te veranderen, maar belonen. Zou je eens moeten proberen, dat kan namelijk nog weleens heel effectief zijn.

Graag gedaan!