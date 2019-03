Ook de Tesla Model Y zal geen goedkope auto worden

Nederland zal de nodige tol eisen op de 'lage prijs' van de nieuwe crossover.

Vanmorgen in het holst van de nacht, heeft Elon Musk het doek getrokken van de Tesla Model Y. Er werd kosten noch moeite bespaard om de auto niet te laten uitlekken, maar de auto verrast allerminst. Het is een gekrompen Model X die designelementen van de Model 3 leent. Geen gekke fratsen, gewoon een goede crossover. Want dat is wat de klant wil.

Wat de klant eveneens wil: een schappelijke actieradius en dito prijs. Net zoals bij de Model 3 komt deze claim met een grote ‘maar’. Kies je namelijk voor goedkoop, dan krijg je de Standard Range. Die is in theorie maar vierduizend dollar duurder dan de Model 3 (35.000 vs 39.000). Dan krijg je de versie zonder aandrijving op alle wielen, die zo’n 350 km WLTP-range heeft. Nadelen: die range, het is een redelijke waarde, maar het is minder dan de ongeveer even dure <a href="http://“>e-Niro of Kona Electric. Bovendien komt die versie pas beschikbaar in 2022.

Voor de duurdere versies is er al een configurator met Nederlandse prijzen. De Model Y die in 2020 al op je oprit kan staan, is een Long Range-, Long Range Dual- of Performance-versie. Qua specs zijn die alledrie heel redelijk. De Long Range RWD heeft de hoogste WLTP-range: 540 km. Naar 100 km/u sprinten doe je dan in 5,8 seconden en de auto rijdt dan zo’n 209 km/u. Lekkere waardes, maar je moet dan minstens 56.000 euro meenemen. Daarmee valt de auto nét buiten de nieuwe bijtellingsregels voor vier procent, over 6.000 euro van dat bedrag moet je dan 22 procent betalen. Het valt allemaal best wel mee, zeker als je bedenkt dat dit de versie is met de hoogste range.



Zo ziet je Model Y eruit als je niks aan opties selecteert, dan krijg je de kleur Solid Black en 18″ ‘Aero’-velgen mee.

Maar dan ben je er nog niet. Er is ook nog de optielijst. Goed, niet alle opties heb je écht nodig. Sportvelgen of een lakkleurtje zijn leuk, maar kosten veel geld. Ook hoeft het interieur geen geld te kosten als je geen zeven zitplaatsen of witte bekleding wilt. Wil je dat wel, dan mag je weer bijna vijfduizend euro aftikken. Dan dingen die je wel wilt (in theorie): Autopilot en/of de mogelijkheid om volledig autonoom te kunnen rijden. De voorbereiding kost 3.200 euro, volledig autonoom kost dat bedrag plus nog eens 5.300 euro. Wie heeft meegerekend komt nu uit op een bedrag van bijna 18.000 euro aan opties. De Model Y Long Range zonder AWD met alle opties kost 74.068 euro.

Maar dan nog, dat is goedkoper dan een I-PACE, e-tron en naar het schijnt een EQC. En qua range eet de Model Y die auto’s op. Toch kan de Model Y nog duurder worden dan 74.000 euro. Wil je namelijk de Dual Motor Performance, dan wordt de auto ‘fully loaded’ 85.468 euro. Je levert dan 60 km range in voor een acceleratietijd van 3,7 seconden en een topsnelheid van 241 km/u. Netjes, vergeleken met concurrenten.

Maar om even terug te komen op het begin van dit artikel: het is niet genoeg. De grootste concurrent van de auto is namelijk de markt der kleine(re) elektrische crossovers. De eerder genoemde Kona en Niro, bijvoorbeeld. Pak je even een fully loaded Model Y, dan heeft die laatste een vergelijkbare range voor bijna 40 procent meer geld. De instapper laat nog even op zich wachten, maar die valt juist weer tegen qua range. De beste prijs-kwaliteitverhouding blijft dus nog even bij de Koreanen. De Model Y is dus net als de Model 3 niet de goedkope prijsknaller die we in eerste instantie verwachtten. Maar door het Supercharger-netwerk van Tesla, de geavanceerde technieken als Autopilot en de toegenomen grootte, is de Model Y wel één van de meest compromisloze elektrische auto’s. Als je je het kunt veroorloven om 75.000 euro neer te leggen, dan is de Long Range-versie met 540 km de beste koop, als je het ons vraagt. Maar de goedkope versie moet je niet zien als een grensverleggende auto.