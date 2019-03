Agressieve diefstal van Bentley Turbo R in Amsterdam

Ook jij kunt de politie helpen met het vinden van deze auto.

De politie is zoekende naar een gestolen Bentley Turbo R. De youngtimersedan, uitgevoerd in elegant groen, is donderdagavond 14 maart gestolen bij een tankstation aan de Hamerstraat, in Amsterdam. De dader richtte een vuurwapen op de 48-jarige eigenaar waardoor hij de auto moest opgeven.

De Bentley draagt het kenteken GD-649-G. Het gaat om een groene Turbo R uit 1997. De auto valt op omdat het rechter achterlicht afgeplakt was met ducttape. De dader droeg een bivakmuts, zijn identiteit is vooralsnog dus niet te achterhalen. Wat we wel weten van hem is dat hij zo’n 1,80-1,85 meter lang is en een vrij fors postuur heeft. Bij het wegrijden raakte de dader bijna een andere auto met de Bentley, naar degene die hij bijna raakte wordt ook gezocht als getuige.

Mocht je iets gezien hebben of heb je de Bentley zien rijden, neem dan contact op met de politie. Dat kan via de officiƫle melding van de diefstal, waar ook de contactgegevens staan. Help een trotse eigenaar van een gave youngtimer zijn auto terug te krijgen.

Met dank aan Adriaan voor de tip!