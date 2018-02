Hyundai KONA Electric is een feit

De Koreanse elektro-SUV is klaar voor actie.

Met de KONA Electric bevindt Hyundai zich enigszins in onbekende wateren. De KONA op stroom is namelijk de eerste volledig elektrische SUV die de Koreanen presenteren. Dat niet alleen, want de KONA Electric is eveneens de eerste volledig elektrisch compacte SUV op de Europese markt. Dit terwijl het merk eigenlijk nog vrij weinig EV’s aanbiedt. Na de IONIQ is de elektrische KONA pas de tweede EV van de Koreaanse autofabrikant.

Hyundai presenteert de KONA Electric aanvankelijk in twee verschillende uitvoeringen: met 39,2 en 64 kWh accupakket. De batterijen van de instapper brengen het goedkoopste model op één lading 300* kilometer ver. Het vermogen bedraagt 135 pk, in combinatie met 395 Nm aan koppel. De KONA met het grotere accupakket rijdt wel 470* kilometer ver en beschikt over 204 pk en 395 Nm aan koppel. Laatstgenoemde schiet in 7,6 seconden naar de 100 km/u.

Gebruik je de 100 kW snellader, dan beschik je in 54 minuten over 80 procent van de energie. Heb je minder haast, dan heeft de 7,2 kW oplader in volgorde 6 uur en 10 minuten en 9 uur en 40 minuten nodig om de batterijen weer vol te krijgen. De bestuurder kan de regeneratieve remsystemen overigens bedienen met speciale hendels achter het stuur.

Interessant is dat de KONA Electric geen schakelpook heeft, maar een zogenaamd shift-by-wire-systeem dat de ruimte in het interieur vergroot. Het interieur is sowieso behoorlijk ruim. De elektrisch wagen is 1,5 cm hoger en 1 cm langer dan het origineel, waardoor de bagageruimte van 361 tot 373 liter groeit. Het interieur zelf ziet er opgeruimd uit, wat mede komt door het 7″ infotainmentscherm. Daarnaast beschikt de bestuurder ook over een 7″ scherm, waarop de meest relevante informatie te zien is. De KONA Electric is daarnaast voorzien van allerlei slimme veiligheidssystemen, zoals Blind Spot Collision Warning en Intelligent Speed Limit Warning.

Aan de buitenzijde herken je de wagen vooral aan het uitblijven van een grille. Daarnaast zijn de spiegels en het dak, in tegenstelling tot de normale KONA, zilverkleurig.

De KONA Electric verschijnt binnenkort in Genève op het Autosalon. De wagen komt deze zomer naar Nederland.

*Rijbereik is op basis van de WLTP-cyclus.