Dit zijn de meest noemenswaardige snelheidsrecords

Een overzicht van alle recordbrekende auto's en bestuurders in de geschiedenis.

In 2017 zou de Bloodhound SSC een nieuw snelheidsrecord neerzetten. De supersonische auto wilde in Bonneville 1.000 mph (1.609 km/u) neerzetten. Dat is niet gelukt, waarmee het record van Andy Green in 1997 (in de Thrust SSC) van 1.223 km/u nog steeds staat. We geven je een overzicht van de meest noemenswaardige records.

1898: Jeantaud Duc (63,15 km/u)

Het eerste snelheidsrecord dateert uit 1898. Toen waren auto’s nog niet zo snel. Een waaghals genaamd Gaston de Chasseloup-Laubat zette een recordsnelheid neer in Achères, Frankrijk. Zijn Jeantaud Duc was aangedreven door een elektrische motor met ongeveer 36 pk. Toen al elektrisch! We gaan ons maar niet afvragen wat de Duc aan WLTP-range had, in ieder geval genoeg om de toen duizelingwekkende 63 km/u aan te tikken.

1899: CITA No 25 (105,88 km/u)

De toen magische grens van 100 km/u werd doorbroken door de Belg Camille Jenatzy, eveneens in Achères. Zijn CITA No 25 haalde 105,88 km/u. Er is verder weinig bekend over dit record, of de twee records erna. Maar ze zijn wel even de moeite waard om te benoemen, voor de beeldvorming.

1902: Mors Z (122,44 km/u)

Dit record is niet perse baanbrekend vergeleken met het record uit 1899, maar het is het eerste record gereden met een verbrandingsmotor. Dat bleek ineens de oplossing. Elektrisch is niet de toekomst, dacht men toen. Ha! Het record werd neergezet in Ablis, Frankrijk door William K. Vanderbilt.

1904: Gobron-Brillié Gordon Bennett (166,66 km/u)

De grens van 100 mph werd ook doorbroken. Slechts vijf jaar nadat de 100 km/u grens was overschreden. Louis Rigolly, een Fransoos, deed dit in een auto met een zeer lange naam, in Oostende, België.

1906: Stanley Rocket (205,44 km/u)

Dan een record wat heel lang heeft gestaan. De Stanley Rocket was niet aangedreven door een verbrandingsmotor, maar een stoommotor. Dat bleek een oplossing, want ineens werd de grens van 200 km/u verbroken. Ook was de Stanley Rocket, bestuurd door Fred Marriott, voor het eerst sneller dan de toenmalige snelste trein. Stoom bleek na 1906 toch niet de beste oplossing, wat ervoor zorgde dat het record van Marriott tot 2009 in stand werd gehouden. Het record heeft 103 jaar op naam gestaan van de Amerikaan, die het record zette op Daytona Beach in de VS.

1927: Sunbeam 1000 hp ‘Mystery’ (327,97 km/u)

De grens van 200 mijlen per uur werd ‘pas’ doorbroken in 1927. Hier werd duidelijk dat luchtweerstand de grootste rivaal is van snelheid. De bijzondere gestroomlijnde Sunbeam, bestuurd door Henry Segrave, werd opgevoerd tot 1000 pk. Maar het lukte: met een snelheid van 327 km/u zette Segrave een dik record op zijn naam.

1932/1935: Blue Bird (408,73 km/u/484,59 km/u)

In de jaren ’30 werden de grenzen van 400 km/u en 300 mijlen per uur verbroken. Beide records zijn gezet door Malcolm Campbell, ook op Daytona Beach. Voor beide records werd dezelfde auto gebruikt: de Blue Bird. In 1932 reed die 408 km/u, in 1935 deed hij 484,59 km/u.

1963: Spirit of America (655,72 km/u)

In 1963 waren de recordbrekers verhuisd naar Bonneville, VS. De welbekende zoutvlaktes verfden een goede achtergrond voor de records. In 1963 was de Spirit of America niet de auto die een baanbrekende snelheid neerzette (al is 655 km/u in de jaren ’60 een dikke prestatie), maar met deze auto begon men met de potente straalmotor. Dan blijkt ineens dat de auto’s nog veel sneller kunnen.

1970: Blue Flame (1.014,66 km/u)

En ja hoor: slechts zeven jaar later stapte een Amerikaan met stalen zenuwen in de Blue Flame. Gary Gabelich toverde 1.014 km/u op de teller: voor het eerst dat een landvoertuig harder dan 1.000 km/u rijdt. De Blue Flame had overigens geen straalmotor, maar een raketmotor.

1997: Thrust SSC (1.223,66 km/u)

Het record van Andy Green in 1997 staat al bijna 22 jaar als een huis. De jet-powered Thrust Super Sonic Car reed 1.223 km/u, het snelste wat er tot op heden is gereden met een auto. De Bloodhound SSC wilde het record verbreken in 2017, maar dat is niet gelukt.

1998: McLaren F1 (386,40 km/u)

Dan snelheden voor auto’s waarop je kentekens mag monteren. Er is immers sinds 1997 geen record meer gezet dat hoger is dan de Thrust, maar in de tussentijd gingen fabrikanten over naar records voor auto’s met deuren en ruitenwissers. De McLaren F1 was een auto die het een tijdje volhield, het huzarenstukje van Gordon Murray haalde met Andy Wallace achter het stuur op Ehra-Lessien, de testbaan van VW, 386 km/u. Ironisch, want het was VW die later dat record definitief afpakte.

2007: Bugatti Veyron (408,47 km/u)

De Bugatti Veyron is de eerste productieauto ter wereld die harder dan 400 km/u kon. Met zijn 1.000 pk tikte hij de snelheid nét aan, eveneens op de baan van Ehra-Lessien. Dat tot ongenoegen van fabrikanten als SSC, Hennessey en Koenigsegg, die allemaal hebben geprobeerd het record af te pakken. Dat lukte SSC, tot Bugatti in 2010 de SuperSport introduceerde. Deze über-Veyron haalde 434 km/u, waarmee de Veyron toch de recordauto bleef tot en met 2017. Ook de Veyron Grand Sport WRC Edition pakte een record: met 408 km/u is dat de snelste cabrio aller tijden.

2017: Koenigsegg Agera RS (457,49 km/u)

Toch is de huidige snelste auto een product van Christian Von Koenigsegg. De ultieme versie van de Agera mocht met Niklas Lilja achter het stuur all-out op een verlaten weg in Nevada. Met zijn 457 km/u verpulverde hij het record van Bugatti en daarmee komen we steeds dichterbij de volgende mijlpaal: 500 km/u in een productieauto. 300 mph (482 km/u) heeft Koenigsegg theoretisch al opgeëist met de Jesko.

Meer lezen? Deze auto’s sprinten het snelst naar de 300 km/u.