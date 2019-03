Tesla verstopt easter egg in Model Y uitnodiging

De Amerikaanse autofabrikant heeft een reputatie hoog te houden.

Tesla is één van de weinige autobouwers die gimmicks verzint waar je een glimlach van krijgt. Moet het wel je humor zijn natuurlijk, niet iedereen kan scheten latende richtingaanwijzers of ATARI-games op het scherm in de auto waarderen.

Over enkele dagen is de onthulling van de Model Y. Tesla zou Tesla niet zijn om een onschuldig geintje te verstoppen in de verstuurde uitnodigingen naar genodigden. Onder andere tech-YouTuber Markass Marques Brownlee heeft zo’n uitnodiging gekregen om de onthulling live bij te wonen in Hawthorne, Californië.

De videomaker viel iets op aan de teaser van de Model Y. Door het teaserplaatje te downloaden en deze helderder te maken komt er een verborgen boodschap tevoorschijn. Op de plek waar normaal gesproken het kenteken komt, heeft Tesla de woorden ‘Nice Try’ verstopt. Daarmee laat het merk wederom zien dingen net even iets anders te doen dan de meeste traditionele autofabrikanten.

De Model Y zal het vierde model worden binnen de lineup van Tesla. De nieuwe elektrische auto deelt ongeveer 75 procent van zijn componenten met de Model 3. Uit de teaser kan opgemaakt worden dat ook de koplampen overeenkomen met die van de Model 3. De EV zal ongeveer 10 procent groter zijn dan een Model 3 en 10 procent meer gaan kosten in aanschaf. De compacte crossover moet een interessant alternatief worden voor wie de Model X te groot en/of te duur is.